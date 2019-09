Parintii Alexandrei Macesanu, la sediul DIICOT: Refuza sa predea buletinul adolescentei

Parintii Alexandrei Macesanu au ajuns astazi la sediul DIICOT dupa ce au refuzat sa predea cartea de identitate a fiicei lor, in urma raportului de expertiza genetica ce arata ca victima arsa in butoi era Alexandra.

Ioan Macesanu a spus ca nu va preda buletinul. Familia Macesanu a ajuns la DIICOT in jurul orei 13.00, insotita de un avocat si nu au facut declaratii. Tatal Alexandrei, Ioan Macesanu, a raspuns, insa, atunci cand a fost intrebat daca va preda cartea de identitate a fetei, spunand: „Nu, nu".

Parintii Alexandrei Macesanu vor cere, la DIICOT, raportul INML in prezenta avocatului si, in functie de raport, vor cere o contraexpertiza. De asemenea, vor solicita mai multe lamuriri in legatura cu dosarul Caracal. Procurorii DIICOT din cadrul Structurii centrale au dispus, luni, prin ordonanta, predarea de catre familia Alexandrei Macesanu a cartii de identitate catre politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, dupa ce raportul de expertiza genetica a aratat cu probabilitate de 99,93% ca victima arsa in butoi este fiica lor. In baza raportului, ar putea fi cerut certificatul de deces. Familia Macesanu a refuzat, insa, luni, predarea cartii de identitate a Alexandrei, motivand faptul ca solicita sa consulte continutul concluziilor respectivului raport.