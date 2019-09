Pedofilul care a cumparat un copil de 13 ani cu 1.500 lei, condamnat

Pedofilul homosexual din Resita care a cumparat un copil de 13 ani cu 1.500 lei si a abuzat sexual cel putin alti trei baieti din familii sarace sau din centre de plasament a fost condamnat. Judecatorii au decis ca barbatul in varsta de 45 de ani sa-si petreaca urmatorii 8 ani dupa gratii.

Florea Marius Bozdorog a intrat in atentia procurorilor DIICOT in 2017, in urma unui control efectuat de reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptiei la Centrul de plasament "Speranta" Resita, cand, din datele stranse de inspectori in urma discutiilor cu copiii, a reiesit ca acesta racola fosti si actuali beneficiari ai sistemului de protectie a copilului, in special baieti, pentru a-i exploata sexual atat in tara cat si in strainatate. Acesta le promitea copiilor ca va fi un tata pentru ei, cumparandu-le haine si dulciuri.