Pepiniera globalistă Georgetown University îl angajează pe Anthony Fauci pe post de "profesor emerit în boli infecțioase"

Controversatul expert în boli infecțioase, despre care mulți au susținut că a făcut greșeli dezastruoase în ceea ce privește răspunsurile la pandemia COVID-19 pe care le-a recomandat, a fost angajat ca "profesor emerit" la Universitatea Georgetown din Washington, considerata o pepiniera a globalistilor.

"Începând cu data de 1 iulie, Fauci va fi profesor universitar emerit în cadrul Departamentului de Medicină al Facultății de Medicină, în cadrul Diviziei de Boli Infecțioase, o divizie academică ce oferă îngrijire clinică, efectuează cercetări și pregătește viitori medici în domeniul bolilor infecțioase", a anunțat luni instituția. "De asemenea, el va deține o numire suplimentară în cadrul Școlii de Politici Publice McCourt a universității".

În vârstă de 82 de ani, Fauci, care a consiliat "șapte președinți în crize de la SIDA la Ebola și coronavirus... a demisionat după 38 de ani ca director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase în decembrie", a relatat Washington Post. Fauci a fost supus unei examinări tot mai amănunțite din partea legislatorilor și a publicului larg, nu numai în ceea ce privește gestionarea strategiei pandemice COVID, ci și în ceea ce privește activitatea sa anterioară și deciziile de finanțare a cercetării, inclusiv rolul său în cadrul NIH în aprobarea controversatei cercetări privind coronavirusul "câștig de funcție". Fauci a fost, de asemenea, criticat pentru că o divizie a NIH pe care a supervizat-o a finanțat diverse studii care au expus câinii la devocalizare și i-au eutanasiat pentru a testa diverse vaccinuri, a relatat Poynter.

În ceea ce privește modul în care a gestionat pandemia, Steven Mosher, autorul cărții "The Politically Incorrect Guide to Pandemics" (Ghidul politic incorect al pandemiilor), a susținut într-un articol de opinie din 2022 pentru New York Post că, sub influența lui Fauci, țara a comis "toate păcatele epidemiologice din carte", inclusiv instituirea unor închideri de școli dăunătoare, solicitarea inutilă a depistării contactelor, eșecul de a-i proteja pe cei mai vulnerabili și ignorarea și respingerea imunității naturale. Mosher l-a numit pe Fauci omul care este "aproape singur responsabil pentru politicile COVID eșuate din ultimii peste doi ani".

Un articol de opinie publicat în mai 2023 în Fox News a subliniat că vaccinul experimental COVID a fost în mare parte un eșec și totuși "Fauci a încurajat un mediu în care medicii care au deviat de la linia preferată a partidului au fost persecutați și chiar criminalizați pentru că au oferit un punct de vedere diferit. Reducerea la tăcere a libertății de exprimare și de gândire este antiteza Americii și este periculoasă pentru știință, inovație și medicină", a scris Pierre Kory, președintele Front Line COVID-19 Critical Care Alliance.

Articolul din Washington Post, insa, îl prezintă ca pe o victimă: "S-a confruntat cu amenințări cu moartea și i s-a atribuit o echipă de securitate. Copiii săi au fost hărțuiți. Donald Trump, președintele sub care Fauci era în funcție când virusul a măturat pentru prima dată planeta, s-a alăturat curând corului de dezinformare și condamnare, în timp ce Fauci și o mână de experți au subliniat principiile de sănătate publică despre care Trump credea că lovesc în economie în timpul luptei sale nereușite pentru realegere".

Dar Georgetown University este încântat să-l aibă, numindu-l pe Fauci în anunțul său "un slujitor public dedicat, un lider umanitar și vizionar în domeniul sănătății globale". Președintele Georgetown University, John DeGioia, a declarat: "Fauci a întruchipat valoarea iezuită de a fi în slujba celorlalți de-a lungul carierei sale și suntem recunoscători că avem expertiza sa, conducerea puternică și angajamentul de a ghida următoarea generație de lideri pentru a face față problemelor presante ale timpului nostru."