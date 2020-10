Perchezitii la firmele controversatului afacerist Remus Radoi, zis "Codita", si la CFR Marfa. Ancheta vizeaza posibile fraude economice

Zece perchezitii au avut loc, joi, la o firma de paza a lui Remus Radoi, zis "Codita" si la sediul CFR Marfa. Firma de paza ar fi suspectata ca a luat bani pentru mai multi agenti de paza decat au lucrat in realitate, creand un prejudiciu de 1.640.000 de lei.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Videle, efectueaza zece perchezitii domiciliare, in Bucuresti si judetul Olt, la sediul unei institutii publice si la domiciliul si sediile mai multor persoane.

Din probatoriu a rezultat ca, in anul 2019, reprezentantii unei societati comerciale, ce are ca obiect de activitate prestarea serviciilor de paza, ar fi indus in eroare functionarii unei institutii publice. Politistii vor pune in aplicare trei mandate de aducere, emise pe numele persoanelor banuite, acestea urmand a fi audiate la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice. Controversatul Remus Radoi este cel caruia comisarul sef Nicolae Alexe i-ar fi cerut ajutorul in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, lansand pe atunci acuzatii grave la adresa autoritatilor din Olt.

Radoi, zis si Codita, i-a trimis la acea data pe politisti in localitatea Redea, la clanuri rivale. Doar ca erau niste piste false, asa cum s-a demonstrat ulterior. Intre timp, Alexandra Macesanu era sechestrata intr-un cartier din Caracal, la 10 kilometri distanta. Din pacate, astfel s-a pierdut timp pretios. Remus Radoi este cunoscut cu legaturi in presa si politica, considerat omul fratilor Dan si Cornel Ciocan. El controleaza doua firme de paza, Safety Security si Spartan Paza si Protectie, prin interpusi, intrucat a fost condamnat cu suspendare si are interzis dreptul de a detine firme de paza. Condamnarea a venit dupa ce, in 2009, s-a incaierat cu rivalii sai din clanul Vaca.