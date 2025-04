Pericol în România după pana de curent din Europa - Specialist: 'Sistemul nostru este vulnerabil!'

Specialiștii atrag atenția asupra riscului crescut de blackout generalizat și asupra vulnerabilităților critice ale sistemului energetic național din România.

„Incidentul din vest nu este un caz izolat, ci un semnal de alarmă. Pe fondul schimbărilor climatice, al riscurilor tehnologice și al amenințărilor cibernetice, probabilitatea unor pene de curent majore crește semnificativ. Sistemul nostru energetic, în forma actuală, este vulnerabil, iar consecințele unui colaps pot fi catastrofale", a declarat Albert Soare, expert în politici energetice și infrastructură critică și fondator al unei companii de sisteme fotovoltaice.

Potrivit lui Albert Soare, soluția pe termen lung constă într-o modernizare profundă și într-o descentralizare a capacităților de producție și stocare a energiei. „În timp ce miliarde de euro au fost cheltuiți pentru plafonarea prețurilor, fără impact real asupra întăririi rețelei, programe precum și - cu resurse mult mai reduse - au reușit să întărească reziliența energetică a sute de mii de familii. Aceste inițiative au demonstrat că investițiile inteligente în surse regenerabile și în soluții locale de stocare pot aduce beneficii reale și sustenabile pentru sistemul național", a subliniat el.

În plus, securitatea cibernetică a rețelelor energetice devine un subiect critic. „Astăzi, dispeceratele marilor rețele energetice operează pe platforme software dezvoltate de terți. Fără un proiect național sau european de protecție și suveranitate digitală, infrastructura noastră vitală rămâne expusă unor riscuri majore", a avertizat Albert Soare. „Este necesară o strategie coerentă de investiții în modernizarea rețelei, descentralizarea producției și stocării de energie, dar și în asigurarea securității cibernetice. Aceste măsuri nu mai sunt opționale - sunt esențiale pentru a proteja siguranța cetățenilor și funcționarea economiei", a concluzionat expertul.

Ministrul român al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat despre pana de curent din Europa: „În contextul penelor de curent majore din Spania și Portugalia, fac apel la toți cetățenii României să rămână calmi. Sunt în contact permanent cu Dispecerul Energetic Național. Nu avem nicio problemă în acest moment în sistemul energetic național. Acum ne acoperim consumul propriu din ceea ce producem și exportăm peste 200MW.

În țara noastră, situația este monitorizată atent și este sub control. Am deplină încredere în experții noștri, care au demonstrat de fiecare dată că suntem capabili să gestionăm situațiile dificile apărute, așa cum au fost și cele din perioada sărbătorilor pascale. Cu privire la cauzele blackout-ului din Spania și Portugalia, prioritatea zero este restabilirea alimentării cu energie electrică a tuturor consumatorilor. În orele și zilele următoare va exista, cu certitudine, o analiză aprofundată asupra cauzelor și efectelor, inclusiv măsurile necesare la nivel național și european.", a spus Burduja.

Criza din Spania și Portugalia: furnizarea energiei a fost reluată, anchetele nu au stabilit cauza Furnizarea energiei electrice a fost reluată în aproape toate zonele afectate luni de pana de curent din Spania și Portugalia. Anunțul a fost făcut marți de autoritățile din cele două țări. În paralel, continuă ancheta care, până în prezent nu a ajuns la o concluzie. Operatorul portughez al rețelei de distribuție a energiei electrice a anunțat că sistemul este „acum perfect stabilizat", potrivit Sky News.

Compania REN a mai transmis că, în urma unui „eveniment absolut excepțional" de „origine externă", care a avut loc luni, la ora 11:33, funcționarea tuturor substațiilor care alimentează rețeaua națională de transport a fost restabilită cu puțin timp înainte de ora 23:30. Compania a mai spus că a lucrat în „strânsă colaborare cu operatorii de rețea naționali și internaționali".

Situația revine la normal și în Spania. Aproape 100% din „cererea de energie" este acum satisfăcută, a transmis marți premierul spaniol Pedro Sanchez. Prim-ministrul Spaniei a publicat un mesaj pe platforma X prin care anunță că „după o „noapte aglomerată 99,95% din cererea de energie a fost satisfăcută". El a adăugat că toate „substațiile rețelei de transport au fost restaurate".Sanchez a mai dezvăluit că membrii Consiliului național de securitate al țării se întrunesc marți dimineață pentru a „analiza situația actuală".