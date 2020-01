Petitieonline.ro: Valentin Dorobantu (director general CFR Calatori) - DEMISIA!

Pe siteul petitieonline.ro a aparut un protest al angajatiilor de la CFR Calatori care doresc demisia directorului general Valentin Dorobantu. Redam in continuare textul petititiei:

"In perioada 2013-2014 a fost primul mandat a devalizatorului general al CFR Calatori Valentin Dorobantu. De atunci pana in martie 2019 a lucrat la RegioTrans. Din martie 2019 a preluat din nou mandatul (la ordinele lui Codrin Stefanescu) si a incercat sa distruga compania de stat prin inchirierea locomotivelor electrice la operatori privati dar si la incercarea de a inchide 2 sectii importante, si anume Pitesti - Curtea de Arges (linia regală) dar și Oravita - Anina (Semmeringul Banatean). In 2014, Dorobantu a demisionat din pricina faptului ca are probleme cu DNA. Razvan Cuc (ex Ministru al Transporturilor) a mentionat ca Valentin Dorobantu are cazierul curat. Eh bine, nu este asa. Controversatul Valentin Dorobantu are probleme grave la DNA. Tot la comanda controversatului (ca director general nu merita sa fie pronuntat), trenurile de lung parcurs circula cu minim 2 vagoane! Chiar si pe timp de noapte. Modernizarea vagoanelor? Fara rezultat! Trenurile Inter-Regio sunt cu vagoane etajate, incomode si jegoase. Din 1990 si pana in prezent, Iosif Szentes a fost cel mai bun director general al CFR Calatori. Va arat cateva dovezi foto cu privire la "operele lui Dorobantu". Noi, calatorii platitori de bilete cerem demisia unui corupt ca Valentin Dorobantu! Nu vrem ca CFR Calatori sa ajunga pe linie moartă." Petitia poate fi vazuta si semnata AICI.