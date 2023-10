Pfizer vrea mai mulți bani de pe urma bolnavilor de COVID - Medicamentul său antiviral, la preț aproape triplu

Pfizer a dezvăluit că a majorat prețul de listă al unei cure de Paxlovid - medicamentul său antiviral care salvează vieți și care este utilizat pentru a reduce riscul de COVID-19 sever la persoanele cele mai vulnerabile - la aproape 1.400 de dolari, mai mult decât dublu față de cei aproximativ 530 de dolari pe care guvernul american i-a plătit pentru acest tratament în faza de urgență a pandemiei.

Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, menționase într-o convorbire cu investitorii, la începutul săptămânii trecute, că firma va crește prețul Paxlovidului pe măsură ce va trece de la distribuția guvernamentală la piața comercială, la sfârșitul acestui an. Însă, el nu a anunțat atunci noul preț de listă. În schimb, compania a dezvăluit majorarea de peste două ori într-o scrisoare adresată farmaciilor și clinicilor, datată miercuri. The Wall Street Journal a fost primul care a raportat prețul de listă de 1.390 de dolari după ce a consultat scrisoarea.

Un purtător de cuvânt al Pfizer a declarat pentru Journal că "stabilirea prețului pentru Paxlovid se bazează pe valoarea pe care o oferă pacienților, furnizorilor și sistemelor de sănătate datorită rolului său important în a contribui la reducerea spitalizărilor și deceselor legate de COVID-19".

O analiză cost-eficiență realizată anul trecut a determinat valoarea Paxlovid la o valoare cuprinsă între 563 și 906 dolari pe ciclu de tratament, potrivit organizației non-profit de supraveghere a prețurilor medicamentelor The Institute for Clinical and Economic Review.

Prețul de listă nu reprezintă neapărat ceea ce oamenii și asiguratorii vor plăti pentru medicament. Costul va fi negociat cu managerii de beneficii farmaceutice (PBM), intermediari independenți care supraveghează beneficiile medicamentelor de prescripție și coplățile pentru asiguratorii de sănătate, programele federale și alți plătitori. O persoană familiarizată cu decizia de stabilire a prețurilor Pfizer a declarat pentru Journal că firma a stabilit un preț de listă mai mare pentru a putea oferi reduceri și rabaturi mai mari către PBM-uri și asigurători.

Dar aceste reduceri și discounturi, care în prezent nu sunt transparente, nu sunt întotdeauna transferate de la PBM-uri la asigurători și alți plătitori. Astfel, ele pot contribui la creșterea vertiginoasă a costurilor generale ale asistenței medicale în SUA - care cheltuiește de departe mai mult pentru asistență medicală decât orice altă țară cu venituri ridicate, deși are multe dintre cele mai proaste rezultate în materie de sănătate dintre toate țările cu venituri ridicate.

Deocamdată, cei acoperiți de Medicare sau Medicaid și cei care nu sunt asigurați vor continua să aibă acces gratuit la Paxlovid până în 2024 prin intermediul unui program guvernamental. Iar guvernul și Pfizer vor oferi programe de asistență pentru reducerea prețului timp de mai mulți ani după aceea. Fără asistență, persoanele care nu sunt asigurate s-ar confrunta cu prețul de listă puternic crescut.

Cu toate acestea, cu asistență și reduceri, medicii și alți susținători spun că prețurile de listă mai mari vor duce la o utilizare mai redusă a medicamentului, care este deja distribuit inegal la nivel mondial și subutilizat în SUA, în special în mediile în care este cel mai benefic.