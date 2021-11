Pică Teoria Conspiratiei? Generația a doua de vaccinuri va fi reprezentata de spray-uri nazale sau pastile care sa dezvolte anticorpi!

Coordonatoarea ştiinţifică a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Soumya Swaminathan, a declarat marţi că aşteaptă cu nerăbdare a doua generaţie de vaccinuri anti-COVID-19, care ar putea include spray-uri nazale sau pastile, informează AFP.

Aceste vaccinuri de a doua generaţie ar prezenta avantajul de a fi mai uşor de utilizat comparativ cu injecţiile cu ace şi ar putea fi auto-administrate, a spus Swaminathan pe canalele OMS de pe reţelele sociale. Nu mai puţin de 129 de vaccinuri sunt în curs de examinare, dintre care unele se află în fază de studiu clinic şi, prin urmare, sunt testate pe oameni, faţă de 194 care nu sunt încă în stadiu atât de avansat, dar vor intra la anul in studii clinice. "Ele acoperă întregul spectru al tehnologiei", a declarat Swaminathan.

"Acestea sunt încă studiate, dar sunt sigură că unele dintre ele vor fi foarte sigure şi eficiente, iar altele nu", a mai spus sefa cercetatorilor acreditati. "OMS le va alege pe cele mai potrivite şi ia în considerare, de asemenea, ca unele dintre ele să fie utilizate pentru dezvoltarea unor vaccinuri împotriva altor boli. Avantajul unui vaccin nazal, cum este deja cazul în unele ţări în cazul gripei, este că poate trata virusul chiar înainte de a ajunge la plămâni", a explicat Sawaminathan.

Se spera astfel ca prin auto-administrarea de vaccinuri sub fosrma de spary-uri si pastile "lumea va scapa si de toria conspiratiei, nimeni nu va obliga pe cineva sa le foloseasca", se arata in stirea care isoteste comunicatul OMS. Problema care se pune, insa, e cum se va atesta in "certificatul verde" daca va mai fi valabil ca persoana respectiva s-a auto-imunizat. Una din solutii ar fi ca pe produs sa existe un cod care sa fie scanat si introdus in baza de date care sa ateste ca a fost folosit in fata unui "martor" de la farmacia de unde a fost achizitionat.