Preţurile europene de referinţă la gaze naturale au crescut joi cu 41%, după ce forţele ruseşti au atacat ţinte din Ucraina iar Occidentul a promis că va adopta noi sancţiuni împotriva Rusiei, transmite Bloomberg.

La Bursa de la Amsterdam, cotaţiile futures la gaze naturale au crescut joi cu 41%, până la 125 de euro pentru un Megawat-oră. Ulterior, în jurul orei locale 8:02 a.m., cotaţiile futures erau cu 30% mai mari, până la 116 de euro pentru un Megawat-oră Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat joi, într-o alocuţiune televizată surpriză, o operaţiune militară în Ucraina pentru a-i apăra pe separatiştii din estul ţării, în contextul în care există zeci de mii de militari ruşi desfăşuraţi de mai multe săptămâni la frontierele Ucrainei.

Această criză generează noi riscuri la adresa aprovizionării cu gaze naturale a Europei, care se confruntă deja cu o criză energetică. Continentul european depinde de Rusia pentru mai mult de o treime din aprovizionarea cu gaze, iar stocurile reduse de gaze au trimis preţurile la valori record. Rusia intenţionează să menţină "neîntrerupte" livrările de gaze peste hotare, a declarat ministrul rus al Energiei, Nikolai Shulginov, la începutul acestei săptâmâni. Analiştii de la Goldman Sachs Group Inc., Wood Mackenzie Ltd. şi Rystad Energy AS prognozează că preţurile mari la gaze vor persista pentru restul acestui an pentru că există un deficit la acest combustibil utilizat la producţia de electricitate, în industrie şi la încălzirea locuinţelor.

Uniunea Europeană urmează să organizeze joi un summit de urgenţă al liderilor blocului. Europa va trebui să concureze cu Asia pentru gaze naturale lichefiate dacă livrările de gaze ruseşti prin conducte vor fi perturbate ca urmare a unei crize. În mod normal aproximativ o treime din livrările de gaze ruseşti destinate Europei trec prin Ucraina iar analiştii au avertizat că orice escaladare a conflictului ar putea perturba aceste livrările. "În eventualitatea unor perturbări prelungite, stocurile de gaze nu vor putea fi refăcute pe parcursul verii. Ne vom confrunta atunci cu o situaţie catastrofală în care stocurile de gaze vor fi aproape zero înainte de iarna următoare. Preţurile vor exploda. Industriile vor fi nevoite să îşi oprească activitatea. Va apărea o spirală inflaţionistă. Criza energetică din Europa ar putea să declanşeze o recesiune globală", susţine Kateryna Filippenko, analist şef la Wood Mackenzie.