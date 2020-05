Previziune senzationala a lui Cozmin Gusa: Marcel Vela va fi candidatul lui Iohannis la primaria Capitalei in locul "aliatului" Nicusor Dan

Intr-un interviu acordat replicaonline.ro, consultantul politic Cozmin Gusa face mai multe afirmatii fulminante despre spatiul politic romanesc. Acesta ataca pe mai multe fronturi chestiunile "la zi" post-izolare, totodata facand mai multe previziuni pentru perioada urmatoare.

Pe langa faptul ca a avut o serie de comentarii despre "cine e cel din PSD fara de care Iohannis s-ar prabusi-n sondaje si de ce e important Florentin Pandele; care sunt cele doua 'partide religioase' ce-si disputa suprematia în PNL, de ce anume depinde ca Rares Bogdan sa preia sefia PNL sau sa-si piarda capitalul politic si cum are independentul Mohammad Murad prima sansa în cursa ptr Primaria Constanta", Cozmin Gușa sustine o ipoteza uluitoare.

In sensul ca, desi a afirmat in urma cu mai bine de o luna ca Marcel Vela îl va înlocui pe Nicuşor Dan la candidatura pentru Bucureşti, ceea ce atunci parea destul de greu de crezut, incepe sa prinda contur. Situatia lui Nicusor Dan este incerta, sunt deja mai multe posibilitati ca acesta sa renunte sa mai fie contra-candidatul unic sprijint de PNL si USR impotriva Gabrielei Firea. Una din variante este ca Nicusor Dan sa fie santajat politic cu dosare bine ascunse "la sertar", suficient de convingatoare pentru liberali incat acestia sa anunte retragerea sprijinului inainte de a incepe cursa.

O alta varianta este ca Nicusor Dan - cu candidatura depusa deja si cu sprijin poitic liberalo-useristo-pemepist - sa intre in vizorul Parchetului in plin avant electoral, ca prabusirea acestuia sa fie una rasunatoare, daca nu chiar in zornait de catuse. In fine, o a treia varianta despre care se vorbeste "pe surse" ar fi ca Iohannis sa fie nevoit ca la presiuni "de afara" sa aduca la Bucuresti un candidat "propriu", neintrand intr-o alianta politica, acesta fiind un dictat al cancelariilor europene care doresc "o papusă" la comanda capitalelor europene din tarile subjugate, in noul context de criza majora economica si politica.

Care din aceste variante este si cea pe care o sustine Cozmin Gusa puteti afla citind interviul de pe replicaonline - important este ca analistul politic e de parere ca acest candidat al lui Iohannis la Capitala va fi nimeni altul decat Marcel Vela, cel care ar fi capatat increderea romanilor in perioada pandemiei de coronavirus, alturi de - culmea, un rival al sau pe care a si dorit sa-l inlature spectaculos la preluarea fotoliului de ministru al Internelor - Raed Arafat.