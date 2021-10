Prof dr Leon Zăgrean a fost destituit de la Universitatea "Carol Davila" pentru că cerut o ofensiva împotriva pandemiei politice!

Oamenii de știință strâng rândurile și încep ofensiva împotriva "pandemiei politice". Este cazul profesorului doctor Leon Zăgrean, care a deranjat foarte tare sistemul prin afirmațiile sale la adresa clasei politice in plina pandemie, iar sistemul a dat comanda mazilirii reputatului specialist. Astfel, acesta a fost destituit în mod ilegal din funcția de șef de al catedrei de Fiziologie şi Neuroştiinţe Fundamentale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București.

"Tot mai mult lumea științifică instituțională se separă de majoritatea populației. Este o ruptură care, după părerea mea, este direct proporțională cu gradul de cunoaștere și de profunzime în domeniul medical, și nu numai. Lumea actuală este condusă în general prin decizii politice și o altă ruptură care se realizează în zilele noastre este între sistemele de decizie și oamenii de știință", spunea prof dr Leon Zăgrean într-o dezbatere organizată de Academia de Științe Medicale. Acesta a mai arătat că unul dintre instrumentele importante utilizate pentru inducerea fricii este masca de protecție, care s-a dovedit a fi inutilă din punct de vedere medical.

Imediat, profesorul a fost "anchetat" de Comisia de etică a universității și destituit ilegal din funcția de șef al catedrei de Fiziologie şi Neuroştiinţe Fundamentale de la UMF București. Regulamentul Universității de Medicină și Farmacie prevede clar că numirea în funcția de șef al unei discipline se poate face doar prin alegeri.

"Pornind de la articolul apărut în ziarul Național, care mie mi s-a părut absolut rezonabil, site-ul Newsweek.ro a publicat un material foarte denigrator la adresa mea, care a răstălmăcit lucrurile, iar Comisia de etică și deontologie a UMF Carol Davila București s-a autosesizat și mi-a cerut să dau lămuriri asupra acestor aspecte. Apoi conducerea universității m-a destituit din funcția de șef de disciplină. Destituirea s-a făcut într-un mod total ilegal și au numit pe altcineva. In ședința de Senat am cerut rectorului să analizeze această situație, pentru că eu nu pot să accept aceste aceste mișculații. Mă voi adresa chiar și justiției, dacă va fi nevoie. Au încercat să mă șantajeze cu prelungirea activității didactice, peste vârsta de pensionare, care a fost aprobată de Senatul universității în primăvară. Le-am spus că pot ieși la pensie, nu am o problemă cu acest lucru, dar nu vreau să-mi termin cariera ieșind pe ușa din spate", a declarat prof dr Leon Zăgrean referitor la aceasta destituire.