Purtător de cuvânt al WEF: "Covid și schimbările climatice au eșuat, dar criza apei va funcționa pentru a stabili un guvern mondial" VIDEO

Încercările de a vaccina pe toată lumea de pe planetă au eșuat, iar "schimbările climatice" sunt "prea abstracte" pentru ca oamenii să le înțeleagă, dar iminenta criză a apei este ceva cu care toată lumea se va înțelege, potrivit contributoarei la Forumul Economic Mondial, Mariana Mazzucato.

În timpul discursului său de la Davos, Mazzucato a insinuat, practic, că așa cum WEF nu a reușit să controleze omenirea cu narațiunile lor despre "escrocherie" covid sau despre "farsă" climatică, acum este pe cale să vizeze apa ca mijloc de a-și impune agenda de guvernare mondială.

Un clip de la reuniunea WEF de la Davos de anul trecut, care a primit puțină atenție la momentul respectiv, dar care acum devine viral, arată pe purtătorul de cuvânt al WEF, profesorul Mariana Mazzucato, deplângând modul în care COVID și schimbările climatice nu au reușit să aducă un guvern mondial, înainte de a insinua că o criză a apei va fi catalizatorul care va impune un guvern mondial asupra umanității.

"Am reușit, de fapt, să vaccinăm pe toată lumea? Nu. Așa că evidențierea apei ca bun comun global și a ceea ce înseamnă să lucrăm împreună și să o vedem atât din perspectiva bunurilor comune globale, dar și din perspectiva interesului propriu, pentru că are această paralelă, nu este doar importantă, ci și pentru că nu am reușit să rezolvăm acele probleme care aveau atribute similare. Iar apa este un lucru pe care oamenii îl înțeleg", a declarat Mazzucato, director fondator al Institutului pentru inovare și scop public al UCL, în cadrul unui forum WEF privind "economia apei".

"Schimbările climatice sunt un pic abstracte. Unii oameni o înțeleg foarte bine, alții o înțeleg puțin, alții pur și simplu nu o înțeleg."

"Apa, fiecare copil știe cât de important este să ai apă. Când joci fotbal și ți-e sete, ai nevoie de apă", a precizat ea.

"Așa că există, de asemenea, ceva legat de implicarea reală a cetățenilor în jurul acestui subiect și de experimentarea reală, într-un fel, a acestei noțiuni de bine comun."

"Putem, de fapt, să livrăm de data aceasta în moduri în care am eșuat lamentabil alte dăți? Și să sperăm că nu vom continua să eșuăm în celelalte cazuri, dar, oricum," a adăugat ea.

Potrivit descrierii WEF, scopul discuției a fost de a formula o "inițiativă pe doi ani pentru a transforma Economia apei. Raportul și planul de acțiune vor remodela modul în care vorbim despre, valorizăm și gestionăm apa în restul secolului XXI".

