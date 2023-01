Războiul din Ucraina a dus industria de armament la un alt nivel: Germania a dat marea lovitură!

Producătorul german de arme Rheinmetall a avut un an record în 2022 şi se apropie de un stoc de comenzi de 30 de miliarde de euro, a declarat directorul general Armin Papperger pentru Reuters.

"În 2022, am avut un an foarte bun, un an record", a spus el, adăugând că trimestrul patru ar putea depăşi chiar rezultatele bune din trimestrul trei.

"Ne apropiem de un stoc de comenzi de 30 de miliarde de euro şi mă aştept să vedem un stoc de comenzi de 40 de miliarde de euro anul viitor", a mai spus CEO-ul companiei, care vinde o gamă întreagă de produse de apărare, dar este probabil cel mai renumit pentru furnizarea tunului de 120 mm al tancului Leopard 2.

Papperger a spus că se aşteaptă să înregistreze o creştere cu cel puţin 15%-20% a diviziei de apărare a Rheinmetall în următorii ani, afacerile civile fiind probabil să reprezinte doar 20% din vânzări în 2025.

Marţi, Papperger a îmbunătăţit previziunilee de vânzări pe termen mediu ale grupului, în aşteptarea unei câştiguri extraordinare din cheltuielile mai mari pentru apărare ca urmare a războiului din Ucraina.

Rheinmetall se aşteaptă ca vânzările să crească la 11-12 miliarde de euro (12-13 miliarde de dolari) în 2025, a declarat el pentru revista germană Stern.

Previziunea este mai mare decât intervalul de 10-11 miliarde de euro oferit de Rheinmetall în ziua pieţei de capital din noiembrie.

Pentru 2022, compania se aşteaptă la vânzări de 6,5 miliarde de euro.

Rheinmetall este văzut ca un candidat puternic pentru a urca în principalul indice bursier din Germania, DAX.