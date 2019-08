Rasturnare de situatie in cazul crimelor de la Caracal. Ce au decis medicii legisti de la INML

Medicii legisti de la INML au anuntat ca vor relua testele ADN facute pana acum pe oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca, dar si in padure.

''Medicii sustin ca au obtinut doar rezultate pertiale si vor continua procedurile asupra fragmentelor osoase. Daca le reiau inseamna ca le-au intrerupt si nu inteleg de ce le-au intrerupt. De asemenea, din acest comunicat nu se intelege sub nicio forma ce inseamna reluare. Reluare in sensul in care se iau aceleasi oase si se incearca a se extrage ADN-ul din ele, ulterior sa-l experizeze sau se iau alte oase si nu acelea care au fost luate numai pentru a se putea vedea ca nu se poate extrage ADN-ul si ca nu pot face analize ale ADN-ului", a spus avocatul Tonel Pop.

"INML a primit multe pachete cu probe si, logic, tentant este sa-l iei pe cel mai voluminos - a fost femurul acela. Nu au gasit ADN acolo pentru ca personajul negativ l-a fiert in ulei, in bitum si nu a mai ramas nicio proba. Si acum urmeaza celelalte. Acela a fost un raport preliminar, vizavi de toate esantioanele acelea. Cand vor analiza toate probele normal ca vor veni cu o comunicare mult mai clara ca sa inteleaga publicul" a spus psihologul criminalist Liviu Chesnoiu.