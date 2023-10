Recunoașterea facială va fi implementată pe aeroportul din Frankfurt pentru toți pasagerii

Cand Ziuanews a mentionat in urma cu mai bine de un an si jumatate aparitia conceptului de Oras de 15 minute, in fapt o inchisoare a viitorului pentru largi comunitati, si cand am mentionat ca se experimenteaza in Marea Britanie, in Oxfordshire, dar si in alte zone din Elvetia si Franta, ni s-a spus ca e o "teorie a conspiratiei".