Reguli doar pentru fraieri: Bancherii din Occident se aruncă-n în brațe Rusiei - Wall Street relansează tranzacțiile cu obligațiuni rusești!

Mai multe bănci importante de pe Wall Street au început să se ofere să faciliteze tranzacțiile cu obligațiuni rusești în ultimele zile, potrivit unor documente bancare consultate de Reuters, oferind investitorilor o nouă șansă de a se debarasa de active considerate toxice în Occident.

Majoritatea băncilor americane și europene se retrăseseră de pe piață în iunie, după ce Departamentul Trezoreriei din SUA a interzis investitorilor americani să achiziționeze orice titlu de valoare rusesc, ca parte a sancțiunilor economice pentru a pedepsi Moscova pentru invadarea Ucrainei, potrivit unui investitor care deține titluri rusești și a două surse bancare.

În urma orientărilor ulterioare ale Trezoreriei din iulie, care au permis deținătorilor americani să își lichideze pozițiile, cele mai mari firme de pe Wall Street au revenit cu prudență pe piața obligațiunilor guvernamentale și corporative rusești, potrivit e-mailurilor, notelor clienților și altor comunicări de la șase bănci, precum și interviurilor cu sursele menționate, informează în exclusivitate Reuters.

Printre băncile care se află acum pe piață se numără JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Bank of America Corp (BAC.N), Citigroup Inc (C.N), Deutsche Bank AG (DBKGn.DE), Barclays Plc (BARC.L) și Jefferies Financial Group Inc (JEF.N), arată documentele.

Revenirea celor mai mari firme de pe Wall Street, detaliile tranzacțiilor pe care acestea se oferă să le faciliteze și precauțiile pe care le iau pentru a evita încălcarea sancțiunilor sunt raportate aici pentru prima dată.

Bank of America, Barclays, Citi și JPMorgan au refuzat să comenteze.

Un purtător de cuvânt al Jefferies a declarat că "lucrează în conformitate cu liniile directoare privind sancțiunile globale pentru a facilita nevoile clienților noștri de a naviga în această situație complicată".

O sursă apropiată de Deutsche Bank a declarat că banca tranzacționează obligațiuni pentru clienți doar la cerere și de la caz la caz pentru a gestiona în continuare reducerea expunerii sale la riscul Rusia sau a clienților săi din afara SUA, dar nu va face afaceri noi în afara acestor două categorii.

Aproximativ 40 de miliarde de dolari în obligațiuni suverane rusești erau în circulație înainte ca Rusia să înceapă ceea ce numește "operațiune militară specială" în Ucraina în februarie. Aproximativ jumătate erau deținute de fonduri străine. Mulți investitori au rămas blocați cu activele rusești, în condițiile în care valoarea lor s-a prăbușit, cumpărătorii au dispărut, iar sancțiunile au îngreunat tranzacțiile.

În luna mai, doi legislatori americani au cerut JPMorgan și Goldman Sachs Group Inc (GS.N) informații despre tranzacțiile cu datorii rusești, spunând că acestea ar putea submina sancțiunile. În luna următoare, Biroul de control al activelor străine al Trezoreriei a interzis managerilor de bani americani să cumpere orice datorie sau acțiuni rusești pe piețele secundare, determinând băncile să se retragă.

De atunci, autoritățile de reglementare au luat măsuri pentru a ușura suferința investitorilor.

Separat, autoritățile europene de reglementare au relaxat, de asemenea, normele care permit investitorilor să se ocupe de activele rusești, permițându-le să le plaseze în așa-numitele "side pockets", de la caz la caz.

Prețul unor obligațiuni rusești a sărit odată cu reluarea activității de tranzacționare de la sfârșitul lunii iulie. Acest lucru ar putea face ca tranzacțiile să devină mai atractive pentru investitori și, de asemenea, ar putea ajuta companiile care au vândut protecție în caz de incapacitate de plată a Rusiei.

De exemplu, administratorul american de obligațiuni PIMCO - care a fost obligat să plătească aproximativ 1 miliard de dolari după ce Rusia a intrat în incapacitate de plată pentru datoria sa în dolari în iunie - ar putea economisi acum aproximativ 300 de milioane de dolari, a estimat un investitor. PIMCO a refuzat să comenteze.

Unele bănci se oferă să tranzacționeze obligațiuni suverane și corporative rusești, iar altele se oferă să faciliteze tranzacțiile cu obligațiuni denominate atât în ruble, cât și în dolari americani, potrivit documentelor și investitorului care deține titluri rusești. Dar acestea cer, de asemenea, documente suplimentare de la clienți și rămân reticente la asumarea de riscuri.

De exemplu, într-o actualizare de cercetare adresată clienților miercuri, Bank of America a declarat cu litere majuscule, cu roșu: "Bank of America facilitează acum dezinvestirea obligațiunilor suverane rusești și a anumitor obligațiuni corporative".