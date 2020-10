Restrictii dure in Bucuresti incepand cu 7 octombrie: se inchid restaurantele si cafenelele la interior. Spectacolele si concertele - interzise

Prefectul Capitalei a anuntat ca mai multe restrictii vor intra in vigoare de miercuri, 7 octombrie, in Bucuresti, in contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19 in Romania.

Gheorghe Cojanu a explicat ca toate aceste masuri sunt valabile cel putin in urmatoarele sapte zile sau atata timp cat rata de incidenta se va mentine peste 1,5 la mie.

Principalele declaratii

- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare, alcoolice si non-alcoolice, in unitatile de tip restaurante si cafenele, in interiorul cladirilor, nu este permisa in Bucuresti.

Se face o exceptie pentru unitatile de cazare, hotel, pensiune, unde este permisa servirea in interior numai pentru cei cazati.

- Activitatea salilor de spectacole si concerte este interzisa - cand rata va reveni sub 1,5 la mie vor fi reluate aceste activitati.

- Prezenta persoanelor in jurul scolilor - nu prea poarta lumea masca - s-a impus purtarea mastii de la copii peste 5 ani in intervalul 7-21. Revine obligatia PMB si a primariilor de sector sa delimiteze aceste zone - chiar si o simpla vopsea.