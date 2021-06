Romanul care a realizat un studiu unic in lume foloseste inteligenta artificiala in lupta cu cele mai cumplite boli

Cercetator la Massachusetts Institute of Technology, Razvan Marinescu a realizat un studiu privind evolutia unei boli rare, atrofia corticala posterioara. Apreciat la celebra universitate din Boston, romanul se concentreaza pe studiul unor modele computationale pentru prezicerea bolii Alzheimer.

Absolvent al titratei Imperial College din Londra, Razvan Marinescu, in varsta de 29 de ani, are un doctorat in studiile de informatica si inteligenta artificiala cu aplicatii in domeniul medicinei la aceeasi universitate, iar ulterior a ajuns in Statele Unite ale Americii unde a urmat studii postdoctorale la Massachusetts Institute of Technology. Si tot aici este cercetator in domeniul inteligentei artificiale cu aplicatii in medicina. In fapt, munca lui se concentreaza pe studiul unor modele computationale pentru prezicerea bolii Alzheimer.

"La MIT m-am concentrat pe modele computationale pentru prezicerea bolii Alzheimer, la care am lucrat in timpul doctoratului la Londra. E vorba de modele care pot sa prezica, folosind imagini din creier precum si date genetice, momentul in care anumiti pacienti risca sa dezvolte Alzheimer si cum va evolua boala in cazul lor. Am reusit sa analizez prezicerile a 62 de algoritmi din competitia TADPOLE. E vorba desore algoritmi care prezic cand anumiti oameni cu risc de Alzheimer vor dezvolta boala", spune Marinescu.

Romanul este si autorul unui studiu asupra evolutiei unei boli rare, atrofia corticala posterioara. Lucrarea sa contribuie la mai buna intelegere a acestei afectiuni despre evolutia careia se stiau foarte putine lucruri. La acest proiect, el a colaborat cu specialistii de la Centrul de Cercetare a Dementei din Londra (Dementia Research Center).

"Colegii de la Londra au colectat un set de imagini de la aproximativ 100 de pacienti cu atrofie corticala posterioara. Acest lucru ne-a permis sa aplicam niste modele de progresie mai complexe ce reconstruiau evolutia bolii. Am publicat in 2020 primul studiu in care este analizata sistematic evolutia acestei forme rare de boala degenerativa", a explicat Razvan. Pe langa colaborarea cu cerecetatorii de la Imperial College din Londra, romanul are si alte colaborari deosebite. Companii de top precum IBM si spitale cunoscute din Statele Unite ale Americii lucreaza cu Marinescu.

"Companiile cu care colaborez momentan sunt: IBM, Boston Scientific, Takeda Pharmaceuticals si Biogen. Am colaborat si cu doctori de la doua spitale: Massachusetts General Hospital (MGH) si Beth Israel, un alt spital din Boston. Unul dintre proiectele interesante la care lucram acum este sa facem un program care simuleaza/reconstruieste imagini medicale (creier si plamani). Scopul este sa facem imaginile medicale mai bune, mai rapide si mai ieftine", arata Razvan Marinescu. Tanarul a vorbit si despre viitorul sau. In viitorul apropiat intentioneaza sa-si deschida propria companie. E vorba de un start-up la care va fi cofondator alaturi de un alt cercerator de la MIT.

"Impreuna cu colegul meu Ashwin Lokapally, si el fost cercetator la MIT in biologie, planuim sa facem un start-up in care sa construim modele de Inteligenta Artificiala pentru a prezice structura si functiile unor organisme unicelulare, cat si a unor celule umane in-vitro (crescute in laborator). Aceste modele vor fi importante pentru dezvoltarea de noi medicamente si tratamente. Dar inca nu am stabilit toate detaliile, asa ca deocamdata ma concentrez pe munca mea de aici, de la universitate", a mai afirmat cercetatorul roman.