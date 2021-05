S-a inventat bateria minune pentru masinile electrice: Durata de viata, similara cu modelele de la automobile pe benzina

Oamenii de stiinta de la Harvard, Statele Unite, au inventat "Sfantul Graal" al bateriilor folosite de masinile electrice, un model care va mari durata de viata a acestora, fiind la fel cu a celor folosite la automobilele pe benzina.

Bateria litiu-metal dezvoltata are o capacitate foarte mare, ea putand fi incarcata si descarcata de 10.000 de ori. Aceasta este mult mai performanta decat cea utilizata, in prezent, pe masinile electrice Tesla, tip litiu-ion, potrivit Daily Mail. Noul model de baterie, dezvoltat de cercetatorii de la Harvard John Paulson School of Engineering and Applied Science din Boston, foloseste un design insiprat de la sandwich-ul BLT (Bacon, Lettuce, Tomato - bacon, salata, rosii - n.a.).

Datorita structurii lor complicate si a tehnologiei de fabricatie, durata de viata a acestor baterii destinate vehiculeleor electrice (EV) va creste de la 10 la 15 ani, similar cu al automobilelor pe benzina. In prezent, bateriile EV se degradeaza in timp si pot dura pana la sapte-opt ani, in functie de modul cum sunt utilizate, practic sunt ca niste acumulatori de smartphone.

Bateriile EV actuale pot fi inlocuite, dar costul operatiunii poate ajunge la mii de euro, ceee ce ii face pe soferi sa cumpere, mai degraba o masina electrica noua. "Bateria litiu-metal este considerata "Sfantul Graal" din domeniu, datorita capacitatii si densitatii sale ridicate de energie. Cercetarile noastre arata ca modelul in stare solida ar putea fi fundamental diferit fata de varianta comerciala litiu-ion", a declarat Xin Li, profesor la SEAS Harvard.