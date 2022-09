Satelitul de comunicații american „Galaxy 11" s-a prăbușit de pe orbită!

Satelitul de comunicații american „Galaxy 11" s-a prăbușit/s-a rupt parțial în timp ce se afla pe orbită. Fragmente din satelit reprezintă un pericol pentru alți sateliți existenți în spațiu, anunță un site de specialitate.

Information about this satellite:

Satellite Name: Galaxy 11 (G-11)

Status: active

Position: 93° W (93.1° W)

NORAD: 26038

Cospar number: 1999-071A

Operator: Intelsat

Launch date: 21-Jan-1999

Launch site: Guiana Space Center

Launch vehicle: Ariane 44L

Launch mass (kg): 4488

Dry mass (kg): 2775

Manufacturer: Boeing (Hughes)

Model (bus): BSS-702

Orbit: Inclined

Expected lifetime: 14 yrs.

Call sign: S2253

Beacon(s): 11701V, 11702V, 11701LHCP, 11702LHCP

Details: 24 C-band, 40 Ku-band transponders

Nu se știe încă de ce satelitul s-a rupt sau dacă orbita sa, s-a deterioreat în timp. Deocamdată nu există date concrete despre resturile ce vor cădea pe pământ.

Alte țări cu sateliți sunt perturbate de acest lucru, deoarece spun că piesele satelitului american reprezintă acum un pericol de coliziune cu sateliții lor.

M.G.