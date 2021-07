Scandalul mamelor minore de la Cluj. 277 de adolescente au ramas insarcinate in 2020. Ultimul proxenet prins de politie are 76 de ani

Nu mai putin de 277 de minore din judetul Cluj au ramas insarcinate in anul 2020 se arata intr-un raport al Avocatului Poporului, in urma unei anchete realizate in luna aprilie a acestui an.

Politia a reusit insa sa depisteze doar 50 dintre barbatii care au profitat de naivitatea copilelor pe care le-au corupt apoi le-au trimis sa intretina relatii sexuale pe bani cu diversi barbati atat in judetul Cluj, cat si in Mures. Un ultim caz de racolare de adolescente, fortate ulterior sa se prostitueze, a fost anuntat de DIICOT Cluj in data de 17 iunie 2021. Unul dintre proxeneti are 76 de ani si este acuzat ca inclusiv el a intretinut raporturi sexuale in repetate randuri cu o feta minora. Inclusiv clientii care preferau copile pentru partide de amor contra cost erau santajati. Actul sexual era de multe ori filmat, iar ulterior barbatilor li se cerea bani pentru ca imaginile compromitatoare sa nu fie facute publice.

"Din cercetari a reiesit ca, in cursul lunii decembrie 2020, un barbat de 35 de ani ar fi racolat o minora, in scopul obligarii acesteia la practicarea prostitutiei, in judetele Mures si Cluj. Barbatul ar fi fost sprijinit de alti 4 barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 76 de ani, care ar fi transportat minora la locatii stabilite, in vederea practicarii prostitutiei. Totodata, acesta ar fi profitat de locurile retrase folosite si de faptul ca unii clienti ar fi avut varste avansate si le-ar fi sustras bani sau bunuri, prin violenta. De asemenea, in situatii in care acesta nu ar fi reusit sa sustraga bunuri, prin violenta, ar fi efectuat filmari. Ulterior, i-ar fi abordat pe acestia, s-ar fi recomandat ca fiind tatal minorei si le-ar fi solicitat diverse sume de bani, pentru a nu sesiza autoritatile cu privire la cele petrecute", conform unui comunicat remis presei.

Reprezentantii Avocatului Poporului care au facut verificarile la Cluj au solicitat date cu privire la acest fenoment atat de la Politie cat si de la Directia pentru Protectia Copilului, iar informatiile oficiale arata ca este vorba despre un adevarat fenomen al "copiilor cu copii". "Din analiza informatiilor si a documentelor reiese ca, la nivelul judetului Cluj au fost inregistrate, in anul 2020, 277 de cazuri de minore insacinate. Totodata, in aceeasi perioada, au fost deschise, un numar de 50 de dosare avand ca obiect infractiunea prevazuta de art 220 Cod penal (act sexual cu un minor n.r.) cu victime de sex feminin" se arata in raportul Avocatului Poporului.

Fenomenul copiilor care nasc copii este extrem de grav, arata sursa citata care a precizat ca exista o corelatie direct intre varsta precoce a mamei, care inseamna si o dezvoltare emotionala, dar si sociala inca incompleta, si lipsa accesului la educatie sanitara si la servicii medicale constante. Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste numarul mamelor minore. Un sfert (23%) dintre tinerele romance nasc inainte de a implini 18 ani. In 2018, 8.261 de fete cu varsta cuprinsa intre 10 si 17 ani au devenit mame, iar 725 au trecut prin aceasta experenta inainte de varsta de 15 ani, potrivit informatiilor Eurostat.