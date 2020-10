Skimmer roman cautat de FBI pentru fraude comise in SUA prins de politie in Mures. Ar fi furat 1,2 milioane de dolari din conturile victimelor

Un roman cautat de FBI pentru skimming pe teritoriul SUA a fost descoperit in Mures si arestat pentru 30 de zile. Doru Marian Maris se afla pe site-ul FBI la sectiunea Most Wanted.

Barbatul este banuit ca, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, ar fi clonat carduri si ar fi extras bani din conturile mai multor persoane. "La data de 25 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Mures au pus in executare un mandat de aducere, emis de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Mures, pe numele unui barbat, de 42 de ani, din Reghin. Autoritatile judiciare din S.U.A. au formulat o cerere de asistenta cu privire la cel in cauza.

Doru Marian Maris, urmarit de FBI

In fapt, acesta este banuit ca, in perioada 2019 si pana in prezent, impreuna cu alte persoane, ar fi instalat dispozitive de acces la diverse bancomate si terminale de plata. Acestia ar fi colectat numere de conturi si informatii de cont, iar, ulterior, ar fi efectuat mai multe retrageri de numerar din conturile victimelor.

Pentru administrarea probatoriului, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Targu Mures, au efectuat o perchezitie domiciliara la persoana banuita de comiterea faptelor", a transmis IGPR intr-un comunicat de presa. Se banuieste ca grupul din care ar face parte romanul prins la Mures ar fi furat 1,2 milioane de dolari din conturile celor carora le clonau cardurile.

Mandatul federal de arestare a fost emis pe 20 august 2020 iar de atunci, fotografia sa este postata pe site-ul FBI la sectiunea Most Wanted. Doru Marian Maris a fost prezentat instantei, iar aceasta a emis un mandat de arestare provizorie fata de barbat, in vederea extradarii.