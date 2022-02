Sorin Grindeanu confirmă: "Sunt Covid pozitiv. M-am vaccinat și m-am protejat constant!"

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat faptul că este pozitiv Covid, în ciuda faptului că este vaccinat și a încercat să se protejeze. Grindeanu arată că, în acest moment, simptomele sunt ușoare și așteaptă finalul perioadei de carantină.

"După o perioadă intensă cu o ușoară stare de disconfort, pe care am pus-o inițial pe seama oboselii, s-a confirmat: sunt Covid pozitiv. Sunt vaccinat și m-am protejat în mod constant. Omicron are însă propriul algoritm. Simptomele sunt suportabile și aștept reîntoarcerea printre colegi. De altfel, regret că nu am participat la Ședința comună a Guvernelor României și Republicii Moldova! Ratez întâlnirea cu omologul meu Andrei Spînu de la Chișinău și semnarea a două Acorduri Inter-guvernamentale importante pentru infrastructura transfrontalieră a ambelor state. Să ne revedem sănătoși curând!", scrie Sorin Grindeanu.