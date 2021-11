Specialist in domeniul asigurarilor: "Contextul pietei din Romania e influentat de pandemie si de falimentul liderului pietei!"

Pandemia va genera schimbări de substanta a contextului micro si macroeconomic şi puţine industrii vor scăpa fără să fie reformate sau restructurate.

Problemele de încredere generate la inceputul crizei sanitare vor implica luarea unor masuri pentru a demonstra transparența operatiunilor, pentru a raspunde pozitiv si cu celeritate la așteptările clientilor, dar si reimaginarea modurilor de consum, livrare, plata, interacţiune, experienta a clientilor si contact uman. Cei care vor iesi invingatori vor fi cei care se vor adapta noilor conditii cu cea mai mare rapiditate, care vor avea abilitatea de a profita de oportunitatile aparute, care vor anticipa cu ce mai mare exactitate evolutiile viitoare si care vor face cele mai potrivite alegeri. Managementul tuturor companiilor va trebui sa decida daca schimbarile care trebuie efectuate asupra designului organizational, culturii, competentelor cheie si a modelului de afaceri trebuie sa functioneze ca un remediu al implicatiilor crizei sau ca o reformă structurala a intregii activitati si daca măsurile cele mai eficiente sunt cele pe termen scurt sau cele pe termen mediu și lung, afirma Mugur Ene (foto), expert in domeniul asigurarilor.



Contextul pandemic va accelera tendinta de crestere a plăților fără numerar și fără contact si vom asista la o schimbare a modului de desfasurare a activităților zilnice de la offline la online, comerțul electronic crescand pe măsură ce clientii vor fi nevoiti sa evite magazinele fizice. Ratele de economisire ale populaţiei ar putea creşte in conditiile unei relansari economice rapide, iar calitatea produselor si a serviciilor va surveni o imbunatatire, datorata contractarii pietelor si a cresterii competitiei. In general, consumatorii vor fi din ce in ce mai interesati de branduri noi, produse noi, locale, sanatoase, vegetarianismul si practicarea activitatilor fizice devenind un stil de viata din ce in ce mai apreciat. Acestia vor dori experiente personalizate si servicii exemplare si vor aprecia din ce in ce mai mult companiile responsabile din punct de vedere social. In particular, consumatorii mai tineri vor fi predispuși să ia decizii de cumpărare in baza informațiilor din social media.



Contextul pietei de asigurari din Romania este influentat nu numai de efectele pandemiei, ci, intr-o si mai mare masura, de falimentul liderului pietei. Efectul crizei sanitare poate avea si efecte pozitive, atat asupra comportamentului clientilor care devin din ce in ce mai constienti de nevoia de protectie, dar si asupra modernizarii interactiunii companiilor de asigurari cu clientii, prin digitalizarea activitatii, si, de aici, la folosirea inovatiilor tehnologice de ultima ora, Big Data, machine learning, inteligenta artificiala si Business Intelligence in modelarea schimbarilor eficiente. In schimb, falimentul liderului pietei va conduce atat la scaderea increderiii clientilor in sistemul de asigurari, cat si la destabilizarea procedurilor de subcriere, a preturilor si a relatiilor cu partenerii, in special cu distribuitorii de produse de asigurare. Ca o evolutie a liniilor de asigurare, probabil ca cererea pentru produse de sanatate, de viata si raspunderi va inregistra o crestere, asigurarile de locuințe, proprietati si auto vor stagna, singura crestere fiind influentata de pret si nu de cerere, iar asigurările de călătorie vor înregistra reduceri din cauza restricțiilor. Pentru anul 2022, probabil ca finantarile venite prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor impulsiona cererea privind asigurarile de constructii-montaj, casco, si cele de raspunderi.