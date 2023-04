Statul îl somează pe Nicu Alifantis să returneze banii primiți în pandemie ca ajutor!

Statul român îl somează pe Nicu Alifantis să returneze ajutorul financiar pe care tot autoritățile i l-au oferit, între aprilie 2020 și 2021. Mai precis, este vorba despre 4.072 de lei pe lună, impozitabili. Astfel, Nicu Alifantis a plătit nu mai puţin de 13.574 de lei impozit la stat, drept taxe și impozite.

Artistul a fost șocat atunci când a primit o notoficare din partea autorităților, prin care era anunțat că a încasat ajutorul de la stat pe timpul pandemiei „în mod necuvenit", astfel că este obligat să înapoieze cei 4.072 de lei alocaţi lunii aprilie 2020. Asta în pofida faptului că aceşti bani au fost impozitaţi. Într-o intervenţie la România TV, artistul a explicat cum s-a ajuns la această situaţie.

Este o situaţie absolut penibilă, mi se pare foarte ciudat, mi se pare că au ceva cu noi, pare că îi cam deranjăm. S-au acordat nişte indemnizaţii pe perioada pandemiei, am aplicat pentru că mă încadram conform cerinţelor OUG-urilor care erau emise atunci pentru aceasta indemnizatie, am primit raspuns afirmativ şi am primit şi banii, 4.072 de lei lunar. Şi asta din aprilie 2020 până pe la mijlocul anului 2021 când s-a stopat.

,,În iunie 2021, pentru banii încasaţi în perioada aprilie-decembrie 2020 am primit o impunere prin care am fost obligat să plătesc impozit la aceşti bani încasaţi pe această perioadă. Acum câteva zile, pe 4 aprilie, am primit 7 notificări prin care sunt obligat să dau înapoi 4.072 lei, deci suma brută pe care am încasat-o de la stat. La aceşti 4.072 încasaţi în 2020, am plătit 13.574 de lei impozit", a explicat Nicu Alifantis la România TV.

Artistul a postat pe Facebook notificările primite de la Fisc referitoare la obligaţia de returnare a banilor încasaţi „necuvenit".

„Ca un bun creștin, îmi fac o cruce cât pot de mare și tot așa de 7 ori, că atâtea plicuri am primit. Pe scurt, în 2020, Statu' a plătit niște indemnizații ălora cu meserii liberale, din care, cu onor fac și eu parte, că cică din cauza lui Covi nu ne-am putut desfășura activitatea. Ete că acu's-au gândit ei că ar fi bine să ni le ia înapoi că cică sumele lunare au fost plătite necuvenit (?!) Tare, nu-I așa?", a scris artistul pe Facebook.

