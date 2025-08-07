Cum mâncăm așa ne comportăm. Vin cu adevărat nervii din stomac? S-a aflat legătura dintre digestie și deciziile pripite

Impulsivitatea - acea tendință de a acționa fără prea multă gândire - ar putea avea mai puțin de-a face cu voința și mai mult cu... bacteriile din intestin. Un studiu publicat în prestigioasa revistă Nature: Translational Psychiatry oferă o perspectivă surprinzătoare: microbiomul intestinal influențează direct modul în care reacționăm în fața tentațiilor.

Cercetarea, realizată în Germania pe un eșantion de peste 900 de adulți sănătoși, fără tulburări psihice sau boli cronice, a analizat conexiunile dintre obiceiurile alimentare, diversitatea bacteriilor intestinale și trăsăturile de impulsivitate.

Rezultatele sunt grăitoare: oamenii care consumă mai multe fibre, fructe și legume - și evită băuturile îndulcite - tind să aibă în intestin bacterii precum Butyricicoccus și Lachnospiraceae UCG-001, asociate cu un autocontrol mai ridicat. Pe de altă parte, prezența bacteriei Eubacterium siraeum a fost corelată cu o dorință crescută de senzații noi și un consum mai mare de alcool.

„Impulsivitatea nu este doar o trăsătură de personalitate. Ea are și o dimensiune biologică, care pare strâns legată de compoziția florei intestinale, influențată la rândul ei de dietă", susțin autorii studiului.

Analiza a fost realizată prin secvențierea ARN-ului ribozomal 16S din probele fecale ale participanților, o metodă de cartografiere a microbiomului folosită frecvent în cercetarea de ultimă oră.

Această descoperire deschide o nouă cale în înțelegerea comportamentului uman, sugerând că o alimentație echilibrată ar putea contribui nu doar la sănătatea fizică, ci și la o mai bună gestionare a impulsivității. În viitor, ar putea apărea intervenții personalizate - bazate pe dietă și microbiom - pentru controlul comportamentelor impulsive sau riscante.

Altfel spus, poate că „te porți cum mănânci" e mai adevărat decât am fi crezut.