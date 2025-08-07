Postat la: 07.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un fost jurnalist al postului CNN este vizat de critici în Statele Unite după ce a realizat un interviu t un interviu cu un avatar generat de inteligenţa artificială (AI), care a preluat vocea şi trăsăturile unui tânăr împuşcat mortal în 2018, în timpul unui atac armat în masă.
Jim Acosta, fost corespondent la Casa Albă, critic al preşedintelui Donald Trump şi susţinător fervent al controlului strict al armelor, deţine în prezent un canal pe platforma YouTube.
Luni, el a intervievat un avatar generat de AI al lui Joaquin Oliver, care a murit în 2018, la vârsta de 17 ani, în atacul armat din Parkland, Florida, soldat cu 17 morţi, unul dintre cele mai sângeroase din ţară.
Interviul este destul de nerealist: imaginea intervievatului este statică, iar vocea sa este lipsită de nuanţe. Tânărul din imagine pledează pentru "o combinaţie de legi mai stricte privind controlul armelor, sprijin pentru sănătatea mintală şi implicare comunitară".
Retransmis de Jim Acosta pe reţeaua socială Bluesky, interviul a stârnit numeroase comentarii critice.
"Este inadmisibil, oribil şi manipulator. Cât de dezumanizat trebuie să fii ca să crezi că a fost o idee bună?", a scris un utilizator.
"Există supravieţuitori ai acestui masacru pe care i-ai putea intervieva şi, în locul unei pure invenţii, a-i obţine cuvintele şi opiniile lor reale", a reacţionat un alt utilizator.
Mai multe instituţii media de dreapta au profitat de ocazie pentru a-şi regla conturile cu acest adversar deschis al preşedintelui american. "Este pur şi simplu dezgustător", a reacţionat la Fox News Joe Concha, unul dintre preferaţii conservatorilor.
"A fost mai degrabă manifestarea unei AI bizare decât un interviu", a scris jurnalista Kirsten Fleming în tabloidul New York Post. "Este, de asemenea, fals. Şi grotesc. Ca un scenariu distopic devenit realitate", a adăugat ea.
În apărarea sa, Jim Acosta a postat o înregistrare video în care tatăl lui Joaquin Oliver susţine interviul fictiv. "Dacă problema voastră este AI, atunci problema este greşită", a argumentat Manuel Oliver, de asemenea susţinător al unor legi mai dure în ceea ce priveşte regimul armelor. "Adevărata problemă este că fiul meu a fost împuşcat mortal acum opt ani", a subliniat el.
