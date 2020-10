Statul va plăti tratamentul victimelor din Colectiv pe toată durata vieții acestora

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede că toate cheltuielile aferente oricăror tratamente, în țară sau în străinătate, pentru supraviețuitorii incendiului din clubul Colectiv, vor fi plătite din bugetul Ministerului Sănătății, pe toată durata vieții acestora.

Proiectul de lege a fost adoptat în unanimitate, cu 220 de voturi "pentru".

„Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătăţii a cheltuielilor aferente oricăror tratamente medicale necesare, efectuate în ţară şi în străinătate, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, denumite în continuare victime. Victimele beneficiază de tratamentele medicale prevăzute la alin. (1), pe durata vieţii, dacă acestea sunt în legătură directă de cauzalitate cu evenimentul din 30 octombrie 2015 şi indiferent dacă sunt realizate în ţară sau în străinătate, în unităţi sanitare din sistemul de stat şi în cele din sistemul privat, precum şi la medici şi terapeuţi independenţi, în regim ambulatoriu, cu internare şi în orice altă formă necesară desfăşurării optime a tratamentelor medicale", se arată în proiectul adoptat de Cameră.

Camera Deputaților a adoptat acest proiect în calitate de for decizional, după ce acesta fusese deja adoptat de către Senat. Astfel, legea va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. În mod neobișnuit pentru un proiect de lege, propunerea a fost acceptată de către reprezentanții tuturor partidelor politice din Camera Deputaților.

Unul dintre inițiatorii legii, deputatul neafiliat Oana Bîzgan, a declarat că această lege este un mod prin care Parlamentul României încearcă să își ceară iertare de la victimele din Colectiv, de la familiile acestora și de la întreaga națiune.

„250 de destine schimbate într-un minut. 65 de vieţi pierdute şi alte 185 care luptă zi de zi să se regăsească, iar lupta lor este una din ce în ce mai grea şi mai apăsătoare pe zi ce trece. De 5 ani aceşti oameni aşteaptă ca noi să le venim în întâmpinare, să le redăm dreptul la demnitate. Avem astăzi şansa aceasta şi le datorăm tuturor acestor oameni măcar atât.(...) Acest proiect legislativ nu aparţine niciunui partid politic.(...) Acest proiect este proiectul instituţiei Parlamentului României.

Este proiectul prin care întreg Parlamentul României îşi cere iertare, iertare faţă de victime, iertare faţă de familiile lor, iertare faţă de întreaga naţie, pentru că o astfel de tragedie a fost posibilă. Supravieţuitorilor le datorăm o lege care să le permită să îşi trateze rănile fizice şi să îşi mai aline puţin din rănile psihice. Votul de astăzi nu va fi unul politic, Colectiv a fost pentru România un motor al schimbării. Tragedia a schimbat ceva în fiecare dintre noi, iar eu şi mulţi dintre noi suntem aici datorită acestei tragedii", a spus ea.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a atras atenția că statul român trebuie să se asigure că are posibilitatea de a avea grijă și de alți mari arși, nu doar de victimele incendiului din Colectiv.

„Noi, ca stat, ca oameni de stat, trebuie să ştim că avem datoria să spunem un adevăr crunt, primul instinct pe care îl are Ministerul Sănătăţii la această oră, când avem un mare ars în ţară, este să chemăm elicopterul sau să căutăm avioane şi locuri de mari arşi în spitale din Bruxelles sau din alte oraşe care au centre de mari arşi civilizate. România, la această oră, are o secţie renovată de mari arşi la Iaşi, care nu are încă toate dotările necesare pentru a face faţă unei tragedii mult mai mici decât cea de la Colectiv. Astăzi facem o reparaţie morală faţă de o tragedie care ne-a zguduit pe toţi, dar nu este de ajuns. Îi invit pe parlamentari din Comisia de sănătate şi nu numai să se aplece alături de Ministerul Sănătăţii şi să găsească soluţii interne pentru marii arşi. Nu avem o secţie funcţională în Capitală. Avem probleme imense şi trebuie să le rezolvăm", a spus Ungureanu.

Deputatul UDMR Benedek Zacharie a subliniat că această iniţiativă „aduce nişte reparaţii ulterioare, numai că ar trebui să reflectăm un pic de ce s-a ajuns la posibilitatea de a se întâmpla ce s-a întâmplat la Colectiv". La rândul său, deputatul PMP Ionuț Simionca a declarat că legea este o reparație morală față de victimele incendiului din clubul bucureștean.