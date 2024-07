Stenograme din dosarul generalilor Coldea și Dumbravă: "Pleacă domnul Hideg și nu mai vine înapoi!"

Apar stenograme halucinante din dosarul generalilor SRI Dumitru Dumbravă și Florian Coldea. Cei doi ar fi plănuit să îl scoată pe afaceristul Cătălin Hideg din țară. Parte din plan era și avocatul Doru Trăilă:

Doru Trăilă: Fiți atenți ce facem: mâine mă lămuresc. Și într-o variantă de mijloc, facem cererea nu pe Abu Dhabi, că-i speriem. Șeic, familie regală, contracte... Pleacă domnul Hideg și nu mai vine înapoi.

Doru Trăilă: Ăăă... Așa. Deci, am vorbit, ăăă... Am discutat-o cu dumneavoastră, a zis că verifică săptămâna viitoare, întreabă dacă e ok. Și dacă o astfel de cerere ar avea, ăăă, șanse și... Asta aflăm, repet, undeva săptămâna viitoare, o să ne spună exact când și cum o depunem și o să vă zic eu dacă...

Cătălin Hideg: Da, da, da, ca să știu și eu ce am de făcut, că...

Cătălin Hideg: Momentan sunt într-o...

Doru Trăilă: Exact și vă sun. Imediat ce am ceva, vă sun și că spun cum procedăm, da?

Cătălin Hideg spune că propunerea lui Trăilă i s-a părut ciudată și crede că ajunseseră la disperare din cauza neplății banilor.

Doru Trăilă: Dar, dacă am organiza plecare și cerem acte pentru a pleca într-o țară europeană, n-ar fi mai ok?

Cătălin Hideg: Păi, și ce să facă ăștia...

Doru Trăilă: Nu vin ei aici?

Cătălin Hideg: Nu vin.

Doru Trăilă: Pe de altă parte, mi-e frică dacă noi cerem aprobare pe Paris și dumneavoastră luați avion din Paris, vă duceți acolo și se află... Ne facem...

Cătălin Hideg: ...mai rău. Eu de venit, oricum vin înapoi. Imaginați-vă, că nu am avut discuție. Dar e o teamă care, într-adevăr, eu... Știți cum e?

Doru Trăilă: Nu o poți controla. Pentru că e o chestie de răspundere în sistem.

Cătălin Hideg: Mi se pare, mi se pare...

Doru Trăilă: Ei, după aia o să dea cu subsemnatul, să explice de ce au dat „ok-ul" să plece când erau semne că pleacă, că nu mai vine înapoi. Mă înțelegeți ce vreau să spun?