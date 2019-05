Strategul economic al PSD: "Opoziția trebuie să preia cât mai rapid posibil guvernarea"

Strategul economic al PSD susține că partidele de opoziție ar trebui să preia frâiele puterii, ca să demostreze că au o strategie economică destul de coerentă. Șeful departamentului de politici bugetare din PSD, Cristian Socol, susține că partidele de opoziție trebuie să preia cât mai rapid posibil guvernarea.

În cazul în care nu ar fi capabile să implementeze toate măsurile promise, susține Socol, ar fi vorba doar de minciună și manipulare.

„Votul românilor trebuie respectat. Emotia a trecut să vedem și rațiunea. Destrucția am văzut o, să vedem construcția. Partidele de opoziție trebuie să preia cât mai rapid posibil guvernarea și să aplice TOATE măsurile pe care au promis că le implementează în primele 24 de ore, prin vocea senatorului Florin Cîțu & co si programul USR. Au declarat si aseara acest lucru. Altfel, nu este decat minciună și manipulare. Sigur, acum vă vor prosti că nu pot, că nu i lasă greaua moștenire. Insa nu va lasati fraieriti, auditul economiei este facut zi de zi de catre BNR, FMI, CE, agentiile de rating - asta in afara de documentele oficiale transmise de Guvern catre Comisia Europeana. Totul e transparent, validat, verificat de catre Eurostat, CE, FMI s.a Deci nu tine abureala cu greaua mostenire deloc. Sau tine doar ptr fraieri", a precizat șeful departamentului de politici bugetare din PSD, Cristian Socol, pe pagina sa de Facebook.

Președintele Consiliului Național al PSD, Mihai Fifor, a apreciat mesajul lui Cristian Socol.