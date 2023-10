SUA încep se răstesc la Israel după ce au văzut scenele horror din Cisiordania VIDEO

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu trebuie să "îi stăpânească pe coloniştii extremişti din Cisiordania" şi să îi tragă la răspundere pentru atacurile asupra palestinienilor, a declarat duminică consilierul pe probleme de securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan.

Jake Sullivan a reluat poziţia preşedintelui american Joe Biden acuzând coloniştii extremişti israelieni că "pun gaz pe foc" cu violenţa din Cisiordania, în timp ce Israelul duce un război împotriva grupării militante palestiniene Hamas în Fâşia Gaza.

Statele Unite consideră că este "total inacceptabil să existe violenţe ale coloniştilor extremişti împotriva oamenilor nevinovaţi din Cisiordania", a spus Sullivan.

SUA vor continua să facă presiuni asupra guvernului israelian pentru ca acesta să abordeze problema şi să ceară "tragerea la răspundere pentru acei colonişti extremişti care sunt implicaţi în acest tip de violenţă".

