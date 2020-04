Tehnologie smartphone pentru depistarea celor care au intrat în contact cu persoane infectate

Un grup de experţi europeni au anunţat, miercuri, că vor lansa în curând o tehnologie destinată smartphone-urilor pentru identificarea persoanelor care au intrat în contact cu oameni infectaţi cu coronavirus, ceea ce va ajuta autorităţile medicale să acţioneze rapid pentru a stopa răspândirea acestuia, transmite Reuters.

Iniţiativa propune păstrarea unei evidenţe a momentului în care un smartphone intră în raza de acţiune a altui dispozitiv, astfel încât, în cazul în care o persoană este testată pozitiv , oamenii din jurul său cu risc de infecţie să poată fi identificaţi rapid. Capacitatea de a urmări mai precis persoanele cu risc de infecţie ar putea face posibilă ridicarea restricţiilor la nivel naţional, care au dus la oprirea activităţilor economice în multe ţări.

Iniţiativa europeană, denumită Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, survine utilizării cu succes a telefoanelor inteligente în unele ţări din Asia pentru a urmări răspândirea virusului şi a aplica ordinele de carantină, deşi metodele lor încălcă normele europene stricte de protecţie a datelor. PEPP-PT, care reuneşte 130 de cercetători din opt ţări, îşi propune să-şi lanseze platforma până în 7 aprilie, a declarat Hans-Christian Boos, fondatorul companiei germane start-tech Arago şi membru al comisiei de consultanţă în domeniul digital al cancelarului Angela Merkel.

Merkel, aflată în izolare după ce a fost tratată de un medic care a fost testat pozitiv pentru COVID-19, a spus că va recomanda o astfel de aplicaţie, atât timp cât este eficientă şi voluntară. „Bineînţeles, aş fi pregătită să o folosesc şi eu pentru a ajuta alte persoane", a spus liderul conservator jurnaliştilor. Epidemiologii spun că urmărirea contactelor unei persoane va deveni o armă vitală în prevenirea unor epidemii viitoare de COVID-19, boala asemănătoare gripei provocată de coronavirus, după ce restricţiile adoptate la nivel naţional vor reuţi să să încetinească răspândirea rapidă a virusului.

„Ştim cu toţii că, la nivel de societate şi economie, nu putem continua aşa o perioadă lungă de timp", a spus Marcel Salathe, profesor de epidemiologie digitală la Institutul Federal Elveţian de Tehnologie din Lausanne, la un briefing de presă.

Noua platformă ar folosi în mod anonim tehnologia Bluetooth, cu respectarea Regulamentului general de protecţie a datelor (GDPR) al Uniunii Europene şi nu ar necesita urmărirea intruzivă a datelor despre locaţie. Ar înregistra conexiunile făcute între telefoanele inteligente pe un dispozitiv, şi nu pe un server central, timp de două săptămâni, folosind o criptare puternică. Doar autorităţile locale de sănătate, considerate persoane „de încredere", ar putea descărca datele, astfel încât să poată anunţa persoanele cu risc de infecţie şi să le spună să se izoleze.

Un studiu realizat de cercetători ai Big Data Institute al Universităţii Oxford au declarat că pentru ca sistemul să fie eficient ar trebui să fie folosit de 60% din populaţia unei ţări. La această platformă tehnologică au lucrat Institutul german de cercetare Fraunhofer Heinrich Hertz împreună cu Vodafone şi alte companii. În acest scop au fost recrutaţi voluntari din armata germană pentru a măsura modul în care diferitele mărci de smartphone comunică între ele.

Proiectul PEPP-PT este similar cu aplicaţia TraceTogether din Singapore, dar diferă în anumite privinţe: folosind codurile de ţară poate funcţiona peste graniţe, a declarat Thomas Wiegand, şeful Fraunhofer HHI. Separat, un grup de startup-uri din Berlin, condus de compania de gestionare a datelor via, compania finteap şi compania de tehnologie de asigurări Wefox Group, a anunţat că intenţionează să lanseze propria sa aplicaţie de urmărire a contactelor, numită Healthy Together, săptămâna viitoare. Sascha Gartenbach, fondatorul şi directorul executiv al via, a declarat că grupul Healthy Together a fost în contact cu PEPP-PT pentru o colaborare.