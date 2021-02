Tesla a cumpărat bitcoini de 1,5 miliarde de dolari. Prețul criptomonedei a explodat

Compania de mașini electrice Tesla a dezvăluit luni că a cumpărat 1,5 miliarde de dolari în bitcoini, cea mai importantă criptomonedă din lume - a cărei valoare a depășit 43.000 de dolari.

Tesla, care este condusă de cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a mai precizat că ar putea accepta „în viitorul apropiat" plăți în bitcoini și a dezvăluit deținerea portofoliului de criptomonede într-o depunere la US Securities and Exchange Commission (SEC), luni. Potrivit The Guardian, compania de mașini electrice a spus că „și-a actualizat politica de investiții pentru a ne oferi mai multă flexibilitate pentru a diversifica și maximiza randamentele", dar și pentru a-i permite să investească rezerve de numerar în „active de rezervă alternative, inclusiv active digitale".

Tesla a mai arătat că, de când decizia a fost aprobată de comitetul său de audit, „a investit 1,50 miliarde de dolari în bitcoin în temeiul acestei politici și ar putea achiziționa și deține active digitale din când în când sau pe termen lung". „Mai mult decât atât, ne așteptăm să acceptăm bitcoinul ca formă de plată pentru produsele noastre în viitorul apropiat, sub rezerva legilor aplicabile și inițial pe o bază limitată, pe care le putem lichida sau nu la primire", a adăugat compania.

Prețul unui Bitcoin a crescut cu peste 12% în ultimele 24 de ore, potrivit Coinbase. Antreprenorul Elon Musk este unul dintre susținătorii criptomonedelor. Frecvent, prin intermediul profilului său de Twitter, miliardarul postează despre dogecoin, o criptomonedă a cărei valoare a explodat în urma mesajelor publice ale lui Musk. De exemplu, prețul Dogecoin a crescut cu 50% pe 4 februarie după ce Musk a postat pe Twitter că „Dogecoin este moneda poporului".