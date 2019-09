Traian Basescu, despre cazul Caracal: "Au inceput sa vorbeasca oameni. DIICOT intra in miezul retelei"

Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca in cazul Caracal au inceput sa apara declaratii sub protectia anonimatului si ca procurorii se apropie de „miezul retelei".

„Sunt convins ca din declaratiile care s-au dat, deja au inceput sa vorbeasca oameni sub protectia anonimatului, iar institutiile in mod deosebit DIICOT intra usor-usor in miezul retelei", a zis Basescu.

Fostul sef de stat a mai zis ca „centrul retelei lucreaza cu capul si cu glontul, nu unul care racoleaza fete, ala e omul de jos". „Recunoasterea lui Dinca a fost un act disperat sa opreasca ancheta sa mearga mai departe", a adaugat Basescu. „Ce vedem e foarte jos, capul e in alta parte", a mai zis el.