Trimis in judecata de DNA in dosarul caselor nationalizate, primarul Timisoarei Nicolae Robu spune ca s-a saturat de calomnii si face un sondaj pe Facebook

Primarul Timisoarei Nicolae Robu se declara satul de calomniile aparute in spatiul public dupa ce DNA a anuntat ca l-a trimis in judecata in dosarul caselor nationalizate. Tine sa reaminteasca faptul ca in timpul administratiei sale au fost recuperate cateva cladiri de catre municipalitate. In acest sens a facut si un sondaj pe pagina sa de Facebook.

„Având în vedere noul val de calomnii de care am parte, țin să fac următoarele precizări:

Cu mine ca Primar, nu s-a retrocedat nicio clădire, nicio locuință, nici către clanuri, nici către neclanuri, dimpotrivă, cu mine ca Primar, au fost readuse în domeniul public al municipiului, PRIN INSTANȚĂ, 11 clădiri:

• 3 clădiri spitalicești ultracentrale

• 8 foste cinematografe, ținute în stand-by pt a se pune mâna pe ele de către unii-alții!

Ați știut aceste lucruri?„, ii intreaba Nicolae Robu pe timisoreni, acestia avand doua posibilitati de raspuns: Da si apreciem ori N-am stiut. Apreciem.

Va reamintim, duminica, Directia Nationala Anticoruptie a anuntat trimiterea in judecata a primarului Nicolae Robu si a fostului edil Gheorghe Ciuhandu, alaturi de alti 7 fosti ori actuali angajati ai Primariei Timisoara. Acestia sunt acuzati ca au vandut ilegal 207 imobile.