Trump renunta la hidroxiclorochina, dupa ce OMS si Franta au suspendat tratamentul, pentru ca ar fi periculos

Presedintele american, Donald Trump, care a provocat un scandal dupa ce a anuntat ca ia hidroxiclorochina preventiv impotriva COVID-19, a anuntat ca si-a terminat acest tratament.

Acest lucru a fost anuntat dupa ce ulizarea de hidroxiclorochina, un remediu controversat promovat de unii cercetatori ca profesorul francez Didier Raoult in vederea vindecarii de COVID-19, a fost oprita de catre autoritati in Franta, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a supendat "ca masura deprecautie" testele clinice cu acest medicament impotriva covid-19, in urma unui studiu publicat in revista The Lancet, relateaza BFMTV.

Locatarul Casei Albe este unul dintre sustinatorii infocati ai acestui medicament impotriva unor boli autoimune si poliartritei reumatoide. Donald Trump a anuntat duminica, intr-un interviu, ca si-a terminat acest tratament cu hidroxiclorochina. "Si de altfel sunt in continuare aici", a subliniat el, in replica unor studii stiintifice care pun la indoiala eficienta medicamentului in lupta impotriva COVID-19.

"Sincer, am auzit rapoarte enorme. Multi oameni cred ca le-a salvat viata. Medicii scot rapoarte. Aveti un studiu in Franta, aveti un studiu in Italia care erau studii incredibile", a declarat el. Insa Trump nu a evocat studiul publicat in revista The Lancet, potrivit caruia clorochina sau derivatele sale, precum hidroxiclorochina, sunt ineficiente si chiar nefaste impotriva COVID-19.