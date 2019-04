Tudorel Toader pleacă de la Ministerul Justiției: "Îi voi prezenta demisia premierului Dăncilă"

Ministrul remaniat al Justiției, Tudorel Toader, a făcut declarații la Ministerul Justiției. "Merg la Guvern şi prezint doamnei prim-ministru demisia. Domnia sa va decide ce face cu acestă demisie", a spus Toader.

Tudorel Toader, ministrul Justiției a declarat pe scările Ministerului Justiției că își va prezenta demisia prim-ministrului Viorica Dăncilă. "Voi merge la Guvern şi am o altă întrevedere cu doamna prim-ministru. Voi dezvolta ceea ce v-am spus dimineaţă. Voi porni în scrisoare pe care am redactat-o de la voinţa politică exprimată în cadrul CEx-ului. Voi porni de la voinţa exprimată oarecum în cele două întrevederi cu doamna prim-ministru, de la faptul că doamna prim-ministru are rolul decisiv atât în formarea guvernului, cât şi în revocarea unor membri. Luând act de aceste împrejurări, iau în considerare şi faptul că orice autoritate trebuie să aibă asigurată continuitatea, voi rămâne la minister până la momentul în care numele noului ministru va apărea în Monitorul Oficial, pe care îl voi aştepta la minister. Prin urmare, merg la Guvern şi prezint doamnei prim-ministru demisia. Domnia sa va decide ce face cu acestă demisie", a spus Tudorel Toader.

Viorica Dăncilă a transmis încă de miercuri seara la Cotroceni decizia de revocare a ministrului Justiției. Problema demisiei lui Toader a rămas totuși o posibilitate de a simplifica procedura de schimbare a titularului de cabinet de la justiție. "Am luat act de decizia doamnei Dăncilă de a trimite la Cotroceni solictarea de revocare. Problema demisiei: premierul Dăncilă mi-a cerut să iau în calcul soluția demisiei, să mă gândesc, desigur e o cale mai sigură și mai rapidă, președintele trebuie să ia act de demisie, pe când în cazul revocării se poate gândi mai multe zile, să treacă weekendul... Am asigurat-o pe doamna premier că voi reflecta astăzi și, până la sfârșitul programului, o voi anunța dacă îmi depun demisia", a declarat Tudorel Toader după discuția cu șeful Executivului. Toader insistă că este în foarte bune relații cu premierul și este sigur că acestea vor rămâne neatinse și după încetarea ministeriatului.