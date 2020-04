Tun de 3 milioane de euro: Daniel Florea vrea sa cumpere telefoane mobile pentru toti elevii din Sectorul 5

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, vrea sa cheltuiasca peste 12,75 milioane de lei de la bugetul local ca sa le cumpere tuturor elevilor cate un telefon mobil, iar profesorilor, cate o tableta.

Pe ordinea de zi a sedintei de consiliu local a Sectorului 5 de miercuri, 15 aprilie, se afla un proiect de hotarare initiat de Daniel Florea si numit "Start spre o educatie digitala". Despre ce e vorba? Primaria de sector transmite ca - in conditiile in care e stare de urgenta, iar elevii nu merg la scoala - si-a propus "sa contribuie la crearea si asigurarea unui climat educational favorabil desfasurarii procesului instructiv-educativ in mediul online" si asigurarii resurselor necesare. Administratia locala sustine ca a si facut un prim pas in acest sens. Astfel, in textul proiectului se mentioneaza ca, "in data de 6.04.2020, Primaria sectorului 5 a incheiat un contract al carui obiect consta in furnizarea gratuita a pachetului Aplicatie de Management Scolar - Catalog electronic.

Pachetul ofera acces la o aplicatie software, situata in cloud, care functioneaza pe principiul 'software as a service'", ce permite utilizatorilor sa acceseze in sistem cloud computing conturile personale din aplicatia mentionata anterior. Primaria condusa de Daniel Florea transmite ca vrea, insa, sa faca mai multe. Adica sa cumpere cate un telefon mobil pentru fiecare elev si cate o tableta pentru fiecare profesor, astfel incat cu totii sa aiba acces la aceasta platforma online.

Potrivit calculelor Primariei Sectorului 5, ar fi de cumparat 27.500 de telefoane mobile (pentru ca atatia elevi invata la scolile din cartier) si circa 3.000 de tablete (cate una pentru fiecare profesor). Fiecare telefon ar urma sa coste maximum 300 de lei, iar fiecare tableta, maximum 1.500 de lei. Asta inseamna ca intreaga cheltuiala se ridica la peste 12,7 milioane de lei, care ar urma sa fie dati de la bugetul local al sectorului. Dar nu numai proportia cheltuielilor reprezinta o problema aici, sustin parte dintre consilierii locali ai sectorului. Nu s-au inteles nici ce masuri ar lua primaria de sector daca un elev sau un parinte pierde sau vinde telefonul cumparat din bani publici, imediat ce l-a primit.