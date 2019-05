UBER este LEGAL! Iata ce contine Ordonanta de Urgenta

Proiectul OUG pentru reglementarea serviciilor de transport alternativ (Uber, Bolt si Clever) a fost publicat joi seara pentru dezbatere publica pe site-ul Ministerului Transporturilor.

Potrivit documentului, soferii vor avea nevoie de un certificat de atestare a pregatirii profesionale pentru transportul de persoane, iar masinile vor fi echipate cu „un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm". Legea taximetriei a afectat peste 100,000 de romani. Preturile curselor s-au triplet, iar soferii sunt „vanati" de catre autoritati.

Principalele prevederi ale proiectului de OUG:

Autorizarea operatorilor platformei digitale care intermediaza efectuarea transportului alternativ

Transportul alternativ poate fi intermediat numai de catre un operator al platformei digitale autorizat in acest sens in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

Intermedierea transportului alternativ fara a fi autorizat este interzisa.

Intermedierea transportului alternativ pe teritoriul Romaniei este supusa autorizarii de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

In situatia in care operatorul platformei digitale este o persoana juridica nerezidenta, acesta este obligat sa aiba pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul Romaniei o sucursala inregistrata care sa-l reprezinte in fata autoritatilor statului roman

Ce conditii trebuie sa indeplineasca platforma digitala pentru intermedierea transportului alternativ:

tine evidenta automata a datelor de expirare a permiselor de conducere si a altor documente necesare si notifica automat operatorul de transport alternativ in scopul actualizarii documentelor incarcate pe platforma digitala;

propune si afiseaza traseul optim pana la destinatie utilizand tehnologie pe baza de GPS inainte de efectuarea cursei;

afiseaza tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit in conditiile literei b) inaintea acceptarii cursei de catre pasager;

afiseaza numarul de inmatriculare al autoturismului cu care se efectueaza cursa;

monitorizeaza continuu prin GPS toate cursele;

ofera pasagerilor optiunea de a comunica cu conducatorul auto caruia i-a fost atribuita cursa si furnizeaza informatii privind localizarea si timpul estimat al sosirii;

permite pasagerilor sa raporteze operatorului orice incidente survenite pe parcursul cursei;

furnizeaza serviciu de suport / asistenta a pasagerilor de catre o echipa ce este disponibila si accesibila timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana pentru incidente survenite pe durata cursei;

permite decontarea pretului cursei.

Ce documente sunt necesare pentru obtinerea autorizatiei:

certificatul de inregistrare la registrul comertului din Romania sau din tara de rezidenta precum si dovada inregistrarii in Romania a sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale;

declaratia pe propria raspundere a operatorului platformei digitale ca acesta nu se afla sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;

descrierea caracteristicilor si functiilor platformei digitale, a modalitatii de functionare si a conformarii acesteia cu cerintele prezentei ordonante de urgenta precum si indicarea adresei de web/internet de unde aceasta poate fi descarcata/instalata pentru a fi analizata / testata;

declaratie pe propria raspundere a operatorului platforma digitala, ca platforma digitala indeplineste conditiile prevazute la art.7.

Autorizatia, care este valabila 3 ani, urmeaza sa fie emisa in termen de 30 zile lucratoare de la depunerea documentatiei.

Autorizatia emisa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale devine valabila dupa plata de catre operatorul platformei digitale catre aceasta institutie a unui tarif de autorizare de 50.000 LEI. In situatia in care operatorul autorizat nu achita tariful in termen de 30 de zile de la data emiterii autorizatiei, MCSI este indreptatit sa anuleze autorizatia.

De asemenea, operatorii autorizati sa desfasoare activitati de intermediere a transportului alternativ, pe teritoriul Romaniei, vor achita catre MCSI, la fiecare 12 luni, un tarif de 50.000 LEI.

Cand este retrasa autorizatia pentru intermedierea transportului alternativ:

autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente false;

nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza emiterii ;

operatorul platformei digitale accepta si acorda acces la platforma digitala, unui operator de transport alternativ pentru care nu s-a eliberat autorizatie de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depasita;

la cerere.

O noua autorizare poate fi solicitata dupa o perioada de 6 luni.

Cand este retrasa autorizatia de transport alternativ:

operatorul de transport alternativ autorizat nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;

operatorul de transport alternativ autorizat a folosit documente false in derularea transportului alternativ;

operatorul de transport alternativ autorizat si-a incetat activitatea ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive;

la cerere.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca autoturismele cu care se efectueaza transport alternativ:

au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto;

au inspectia tehnica periodica (ITP) realizata la fiecare 6 ;

la momentul cursei trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei;

detin copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ.

Copia conforma a autorizatiei pentru transportul alternativ se elibereaza pentru o perioada de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fara a depasi perioada de valabilitate a autorizatiei de transport alternativ, numai pentru autoturismele care nu depasesc la data expirarii valabilitatii copiei conforme vechimea de 15 ani de la data fabricatiei . Autoturismele care efectueaza transport alternativ nu beneficiaza de facilitatile de trafic aferente serviciilor publice de transport local iar pasagerii sunt preluati si coboara in locurile unde este permisa oprirea autovehiculelor. Operatorul de transport alternativ are obligatia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal si de a inmana bon fiscal in cazul in care se incaseaza direct de la pasager, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat.