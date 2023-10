Un bărbat care câștigă 160.000 de dolari/lună din venituri pasive spune cum poți ajunge la acest nivel

Graham Cochrane este un om de afaceri care a decis să împărtășească o serie din secretele care l-au ajutat să ajungă la venituri absolut spectaculoase. Cochrane, fondatorul The Recording Revolution, și-a început afacerea în 2009, în timpul Marii Recesiuni.

"Misiunea mea este să-i învăț pe oameni cum să câștige bani din pasiunile lor. Este ceea ce am făcut: am trecut de la a trăi cu bonuri de masă la a construi două afaceri online. Astăzi, conduc The Recording Revolution și o companie de coaching antreprenorial. Lucrez doar cinci ore pe săptămână de la biroul meu de acasă și câștig 160.000 de dolari pe lună din venituri pasive" spune bărbatul, citat de abcnews.com.

Iată ce le spune celor 3.000 de clienți ai săi să se gândească în primele 30 de zile de la începerea unei afaceri:

1. Împarte-ți timpul echilibrat

Mulți proprietari de afaceri aflate la început de drum știu un singur lucru: câți bani vor să câștige. Deși acesta este un punct de plecare excelent, este incomplet. Afacerea ta ar trebui să-ți servească viața, nu invers. Așa că asigură-te că se aliniază cu speranțele, visele și obiectivele tale.

Pentru a înțelege tipul de afacere și de viață pe care le dorești, pune-ți trei întrebări:

Cum arată pentru tine o zi perfectă? Nu te gândi doar la ziua de lucru obișnuită. Ia în considerare alte activități de viață pe care dorești să le incluzi în ziua ta, cum ar fi sportul sau petrecerea timpului cu familia.

Câte ore vrei să lucrezi pe săptămână? Nu trebuie să urmezi săptămâna de lucru standard de 40 de ore. A ști exact câte ore vrei să lucrezi te va ajuta să îți prioritizezi mai bine sarcinile.

Cât de important este timpul liber? Unii oameni uită să-și ia concediu, atâta timp cât le place ceea ce fac. Alții apreciază timpul liber prelungit. Pentru a avea bani care vin și atunci când nu lucrezi, va trebui să ai un fel de flux pasiv de venit.

2. Simplifică-ți modelul de afaceri

Când mi-am început afacerea de în domeniul educației muzicale, oamenii mi-au spus că trebuie să testez paginile de vânzări, să organizez petreceri de lansare și să preînregistrez o grămadă de reclame pentru a crește.

În loc să mă îndepărtez făcând lucruri care nu aveau sens pentru mine, am păstrat-o simplă și m-am concentrat pe trei lucruri: crearea de conținut săptămânal pentru blogul meu și canalul YouTube, creșterea listei de e-mailuri și promovarea către acea listă a produselor plătite pe care le-am creat.

Dacă ești abia la început, dezvoltă conținut în jurul experienței tale pentru a-ți crește un public. Nu trebuie să fie perfect. Poți să repeți pe măsură ce mergi și să proiectezi produse noi în funcție de ceea ce doresc clienții tăi mai mult.

3. Elimină sarcinile zilnice inutile

Identifică ce activități zilnice te vor ajuta să câștigi mai mult. Nu pierde timpul și nu te epuiza concentrându-te pe sarcini neimportante.

Înainte de a începe o nouă sarcină, pune-ți câteva întrebări:

Care este rezultatul așteptat pentru realizarea acestei sarcini?

Duce la mai mulți bani?

Pot indica o legătură directă între îndeplinirea acestei sarcini și obținerea de venituri?

Cât costă să faci asta în loc de altceva?

4. Prioritizează distracția

Oamenii își vor da ușor seama dacă faci ceea ce faci doar pentru bani sau pentru că îți place cu adevărat. Autenticitatea te va conecta mai profund cu clienții tăi și te va susține pe termen lung. Nu vrei să te epuizezi pentru că ți-ai petrecut tot timpul făcând lucruri care nu au avut sens pentru tine.

Întotdeauna le ofer studenților mei acest cadru atunci când își încep călătoria spre antreprenoriat: construiește o afacere în jurul a ceva ce te vezi făcând cu plăcere în următorii 10 ani.