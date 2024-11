Un guru celebru din SUA face praf politica lui Trump. „Vine cea mai mare criză, faceți 2 investiții sigure"

Jim Rogers, legenda investitorilor de peste ocean, a emis un avertisment îngrozitor asupra politicii „America First" a președintelui ales al Statelor Unite, Donald Trump. Veteranul analist de piață sfătuiește oamenii să aibă o perspectivă prudentă asupra burselor, în special a celei din Statele Unite, și să opteze pentru a investi în două active sigure, cum ar fi aurul și argintul.

Gurul investitorilor a spus că politica lui Donald Trump „America First" nu este bună nici măcar pentru SUA și nici pentru lume. El susține că vine "cea mai mare recesiune văzută vreodată". Războaiele comerciale vor exacerba inflația globală și vor împinge lumea într-o altă criză, a avertizat Jim Rogers, potrivit MSN.

Trump a condus o campanie centrată pe promisiunea de a face America mare din nou (MAGA). Tarifele lui Trump vor crește inflația internă a SUA și, prin urmare, vor forța banca centrală a SUA să mențină ratele dobânzilor ridicate. Tarifele vor duce, cel mai probabil, la un război comercial care va perturba lanțurile globale de aprovizionare consacrate, a spus expertul american.

Trump a promis că va promova produsele manufacturate locale prin impunerea de taxe mari de import pentru produsele care intră în țară. Economiștii și-au exprimat îngrijorarea că acest lucru ar putea împinge lumea într-un război comercial al tarifelor și contratarifelor. Creșterea tarifelor la bunuri, mărfuri și produse va duce în cele din urmă la o creștere a inflației globale.

„Politica „America First" a lui Trump va dăuna nu doar Chinei, ci întregii lumi. Reglementările comerciale nu sunt bune pentru nimeni. Nu sunt bune pentru lume și pentru propria sa țară", a spus Jim Rogers, citat de The Financial Chronicle. „SUA au deja o problemă economică, care include inflația. Deși băncile centrale reduc ratele dobânzilor, problema inflației nu a fost încă rezolvată. Va reveni cu războiul comercial mai agresiv", a spus el.

„SUA au o datorie uriașă. Când Trump va încerca să rezolve problemele economice, va face greșeli și asta este rău pentru lume. Va afecta întreaga lume și va fi cea mai mare recesiune văzută vreodată", a avertizat el. „America ar trebui să lucreze la reducerea cheltuielilor și a datoriilor. Nu ar trebui să restricționeze comerțul cu China, India sau orice altă țară. Restricțiile asupra comerțului vor înrăutăți situația", a adăugat el.

Anterior, au existat îngrijorări cu privire la sosirea unei recesiuni în SUA anul viitor, conform unui raport al Economic Times anterior. Acesta este unul dintre cei mai mari factori îngrijorători pentru piețele bursiere din SUA, deoarece s-ar putea prăbuși la fel de ușor cum a crescut în ultimii doi ani.

„Când apar tulburări, de obicei, investitorii caută un refugiu sigur și de aceea dețin moneda. Dar dolarul nu este o monedă solidă. În perioadele de recesiune, mărfurile precum aurul se descurcă bine. Oamenii investesc în mărfuri precum aurul pentru a se proteja", a adăugat el.

Rogers este, de asemenea, optimist în privința Indiei și a spus că va investi din nou în țară. „După atâția ani, India și-a dat seama că prosperitatea nu este rea, succesul nu este rău. Există o schimbare pozitivă în New Delhi. Mi-am vândut investițiile în India prea devreme. Voi investi mai mult în India, deoarece țara are un viitor mai luminos", a spus el.