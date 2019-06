Un lider PSD a dat cărțile pe față după CEX: care este miza reală a Congresului rapid

Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat vineri, după ședința tensionată a CEX PSD, că decizia organizării unui Congres rapid s-a luat pentru un singur motiv: ca Viorica Dancila sa-si asigure functia de presedinte plin.

„Trebuie sa luam realitatea asa cum este. Discutiile au deviat in fel de fel de unghiuri, insa a fost o discutie daca sa fie imediat Congres sau daca urmam niste proceduri in pasi succesivi, sa ne intoarcem la baza partidului. Eu am propus pasi succesivi. Noi intelegem foarte bine de ce e nevoie de Congres rapid, pentru ca orice interimar isi doreste sa fie definitiv, asta e realitatea. S-ar putea sa se prezinte in Congres mai multe candidaturi", a spus Buzatu dupa CEX.