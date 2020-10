Un lockdown de doua saptamani, cheia pentru stoparea cresterii alarmante a infectarilor cu SARS-COV-2, arata un studiu

Oameni de stiinta din Marea Britanie spun ca un lockdown de doua saptamani instituit fie la sfarsitul acestei luni, fie in perioada sarbatorilor de iarna ar putea fi cheia pentru a stopa cresterea alarmanta a numarului de infectari cu SARS-CoV-2.

Specialistii britanici considera ca o carantina de 14 zile ar duce la reducerea cresterii galopante a numarului de infectari cu COVID-19 in sezonul rece. Conform unui studiu, acest lockdown-ul ar duce la scaderea mortalitatii din cauza COVID cu minimum 29% si maximum 49%, in functie de rata de infectare din momentul instituirii carantinei, scrie The Guardian.

O carantina care ar trebui impusa, ideal, luna aceasta ori cel mai tarziu in timpul sarbatorilor de iarna, spun expertii. "Simularile arata ca o perioada de doua saptamani de carantina duce la un declin semnificativ in raportarea de noi cazuri, cu o scadere similara a persoanelor spitalizate si a deceselor inregistrate. Asta ar permite spitalelor sa-si revina si sa poata continua lupta cu COVID pe toata perioada iernii", sustin cercetatorii britanici.

Guvernul de la Londra pastreaza momentan aceasta varianta ca pe una de rezerva, premierul Boris Johnson aplicand inca restrictiile gradual, in trei trepte. Johnson a evitat sa impuna un alt blocaj complet, asa cum a facut in martie, dar a avertizat ca ar putea lua masuri suplimentare daca boala nu va fi suprimata. "Ne rezervam dreptul de a folosi o putere de foc mai mare, cu restrictii semnificativ mai mari", a declarat acesta cu cateva zile in urma.