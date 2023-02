Un mister al extraterestrilor antici e pe cale de a fi descifrat. S-a descoperit cum arata un mijloc de locomotie folosit de "zei"!

Un mister al lumii antice este pe cale sa fie descifrat de catre cercetători. In mai multe locuri ale lumii au fost descoperite sculpturi antice care par sa infatiseze aceiasi zei, veniti din spatiul extraterestru.

In fotografia de mai sus se observa asemanari izbitoare cu entitati care par sa se afle la mansele unei masinarii sofisticate, un mijloc de deplasare folosit de extraterestri antici. Faptul ca au fost sesizati aproape identic de mai multe civilizatii aflate la departare unele de altele arata ca acestia se mutau rapid dintr-o parte in alta a Terrei. Acum, cercetatorii au emis ipoteza a ca mijlocul de deplasare ar putea fi acelasi cu unul inventat de om abia in ultimul deceniu, dupa cum se poate observa in imaginea de mai jos.