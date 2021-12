Un pacient Covid de 71 de ani dat ca și "mort" s-a recuperat complet după ce instanța a obligat spitalul să-i permită tratamentul cu ivermectină!

În weekendul de Ziua Recunoștinței, Sun Ng, un bărbat în vârstă de 71 de ani care a petrecut 22 de zile conectat la un ventilator din cauza COVID-19, a fost externat după un ciclu de tratament cu ivermectină, impus de instanță, care a avut succes.



Pacientul aflat în stare critică din cauza COVID-19, căruia i s-a refuzat în mod repetat administrarea de ivermectină, s-a recuperat complet după ce un tribunal a ordonat spitalului să îl trateze cu medicamentul care ar putea să-i salveze viața, scrie LifeSite.



În weekendul de Ziua Recunoștinței, Sun Ng, un bărbat în vârstă de 71 de ani care a petrecut 22 de zile conectat la un ventilator din cauza COVID-19, a fost externat de la Edward Hospital din Naperville, Illinois, după un ciclu de tratament cu ivermectină care a avut succes. În ciuda eficacității medicamentului, spitalul a fost de acord cu utilizarea medicamentului doar după ce fiica lui Ng, Dr. Man Kwan Ng, a obținut un ordin judecătoresc care le impunea respectarea acestuia.



Potrivit unui comunicat de presă distribuit în numele firmei de avocatură Mauck & Baker din Chicago, tratamentul cu ivermectină ordonat de instanță i-a fost administrat lui Ng timp de cinci zile, între 8 și 12 noiembrie, iar acesta a fost externat pe 27 noiembrie, după ce s-a recuperat complet.

"Recuperarea tatălui meu este uimitoare", a împărtășit Dr. Man Kwan Ng în comunicat. "Tatăl meu este un om dur. A muncit din greu pentru a supraviețui și, bineînțeles, cu mâinile lui Dumnezeu. El a fost înțărcat de la oxigen la aproximativ trei zile după ce a fost mutat de la terapie intensivă. A început să se hrănească pe cale orală înainte de externarea din spital. S-a întors acasă fără să poarte o sticlă de oxigen și un tub de hrănire instalat în stomac. Acum poate sta în picioare cu un umblător la pat și poate exersa pașii. După ce a fost sedat timp de o lună pe un ventilator la terapie intensivă, performanțele sale sunt peste așteptările noastre. Lăudați-L pe Domnul".

Procesul de obținere a ivermectinei Ng nu a fost fără probleme, chiar și cu un ordin judecătoresc. Vineri, 5 noiembrie, judecătorul Paul Fullerton de la Curtea de Circumscripție Judecătorească a Optsprezecea din DuPage County, Illinois, i-a permis doctorului Alan Bain accesul în spital în scopul administrării medicamentului lui Ng. În pofida deciziei instanței, spitalul i-a refuzat lui Bain intrarea pe motiv că nu era vaccinat împotriva COVID-19.



În urma acestui fapt, "Un raport de urgență a fost depus la instanță la prima oră a dimineții de luni, 8 noiembrie, în care se relatau evenimentele din weekend. După scurte argumente din partea ambelor părți, judecătorul Fullerton i-a admonestat pe reprezentanții Spitalului Edward și a reafirmat că le-a ordonat să îl lase pe Dr. Bain să intre vineri și că spitalul trebuie să îl lase pe Dr. Bain să intre". În cele din urmă, spitalul s-a conformat solicitării judecătorului, iar lui Bain i s-a permis accesul în unitate.



În spirit de mulțumire, fiica lui Ng a declarat în legătură cu evenimentele: "Familia noastră îi mulțumește în mod special judecătorului Paul Fullerton. Fără el, nu l-am putut aduce pe tatăl meu acasă și nu l-am putut vedea zâmbindu-ne din nou. De asemenea, mulțumim cu recunoștință avocaților noștri, Ralph C. Lorigo și Mauck & Baker, LLC, pentru întregul proces juridic și pentru că au luptat pentru drepturile tatălui meu. De asemenea, îi mulțumim sincer doctorului Alan Bain pentru că a mers alături de noi și pentru că i-a administrat tatălui meu Ivermectin. De asemenea, dorim să le mulțumim medicilor și asistentelor din spital. Am văzut grija asistentelor atunci când am stat la căpătâiul tatălui meu."



În ciuda mass-mediei mainstream și a altor entități pro-vaccin care etichetează în mod eronativermectina drept "vermifugă pentru cai", mai multe studii au arătat că medicamentul generic utilizat pe scară largă nu prezintă practic niciun risc de efecte secundare grave și poate fi eficient împotriva COVID-19.



În timp ce autoritățile federale de reglementare și producătorii de medicamente au suprimat totuși în mod agresiv acest medicament, diverși experți de renume, precum Dr. Peter McCollough, Dr. Vladimir Zelenko, Dr. Robert Malone și cei 12.700 de medici și oameni de știință care au semnat Declarația de la Roma, l-au aprobat ca tratament împotriva COVID.