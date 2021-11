Un precedent periculos pentru jurnalismul independent: CEDO declara legală condamnarea unui redactor-șef care nu a șters de pe site informații adevărate!

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a aprobat joi condamnarea unui fost redactor-şef al unei publicaţii online din Italia în numele "dreptului la uitare" (the right to be forgotten), considerând că, în afară de motoarele de căutare, şi alţi actori pot fi solicitaţi să scoată de la indexare documente de pe internet, relatează AFP.

"Curtea consideră, alături de guvern (executivul italian - n.r.), că nu doar furnizorii de motoare de căutare pe internet, dar şi administratorii de publicaţii sau de arhive jurnalistice accesibile online (...) pot fi solicitaţi să scoată de la indexare documente", se arată într-un comunicat al CEDO. Curtea subliniază astfel că se pronunţă pentru prima dată în legătură cu o condamnare în civil a unui jurnalist pentru aceste motive şi cu compatibilitatea acesteia cu dispoziţiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului privind libertatea de expresie.

Sesizată de jurnalist, CEDO a decis, în unanimitate, că nu există o încălcare a acestor dispoziţii. În această speţă, Alessandro Biancardi, fost redactor-şef, a fost condamnat în civil pentru că a păstrat pe site-ul publicaţiei sale un articol din 2008 despre o dispută cu armă albă într-un restaurant, oferind detalii despre procedura judiciară penală deschisă în acest caz, relatează CEDO.

Tribunalele italiene, precizează CEDO, au constatat că jurnalistul nu a scos de la indexare cuvintele cheie ale articolului, astfel încât oricine a putut scrie într-un motor de căutare numele restaurantului şi al proprietarului şi a putut avea acces la informaţii sensibile privind procedura penală, deşi patronul localului a cerut eliminarea articolului. În opinia CEDO, deciziile justiţiei italiene în acest caz au reprezentat "o restricţie justificată a libertăţi de expresie a reclamantului - cu atât mai mult cu cât acesta nu a fost obligat să retragă definitiv articolul de pe internet".