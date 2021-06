Un sucevean care consuma bauturi alcoolice langa o biserica a sesizat Politia dupa ce un trecator i-a luat sticla si a fugit

Un barbat din municipiul Suceava care a primit doua sticle de bauturi alcoolice la o pomenire a reclamat la politie faptul ca un trecator i-a furat sticla. El a sunat la 112 si le-a spus oamenilor legii ca in timp ce statea in fata bisericii si consuma dintr-o sticla, o persoana s-a apropiat si a poftit la sticla cealalta.

Pe retele de socializare a fost distribuit un clip cu o tornada formata deasupra Marii Negre in apropierea orasului Odesa. Zilele acestea vremea in tara noastra a fost marcata de manifestari meteo extreme, inclusiv cu fenomene asemanatoare unor tornade, surprinse in Dobrogea.