Un tânăr adună mucuri de ţigări aruncate de turişti în jurul Cetăţii Alba Carolina şi postează imaginile pe Facebook

Un tânăr din Alba Iulia, care vrea să îi convingă pe oameni să păstreze curăţenia în jurul Cetăţii Alba Carolina, strânge periodic mucurile de ţigări aruncate de oamenii care se plimbă în cetate, le numără şi postează imaginile pe Facebook, sperând că oamenii vor înţelege lecţia de civism.

Cristian Kalanyos a fost primul ghid turistic independent din Alba Iulia, domeniu în care şi-a dorit să lucreze încă de când era student la Facultatea de Geografie din Cluj Napoca. A lucrat puţin timp ca inginer de proiect la o firmă, a învăţat şi Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor la Universitatea din Alba Iulia, dar s-a întors la ghidaj, imediat după ce a fost renovată Cetatea Alba Carolina, în 2012. Tot de atunci are şi o tonetă cu suvenire, în jurul căreia este tot timpul curat.

„Întotdeauna am făcut curăţenie în jurul tonetei şi chiar în timpul ghidajului pentru turişti. Eu cred în puterea exemplului şi cred că, dacă mă aplec sa ridic un şerveţel sau o pungă aruncate pe drum, cei care văd vor avea o reţinere să arunce la întâmplare unele lucruri. Şi mucurile de ţigări le strâng de mult timp, mai ales pe cele căzute în spaţiul dintre pavaje, unde maşinile nu reuşesc să cureţe, însă acum m-am gândit să pun pozele pe pagina mea de socializare şi au devenit vizibile pentru că lumea a apreciat şi a distribuit. Prin postările mele nu am vrut să trag pe nimeni la răspundere şi nici nu am vrut să mă fac remarcat, pur şi simplu acesta este aluatul din care sunt făcut, vreau ca în jurul meu să fie curat, dacă nu se face, fac eu, nu mă deranjează", a povestit Cristian Kalanyos.

Tânărul este mulţumit, totuşi, că prin postările sale lumea a putut vedea ce cantitate impresionantă de mucuri de ţigări a strâns în trei etape de curăţenie făcute la distanţă de câte o săptămână. Le-a şi numărat: „Repriza I: 163 chiştoace; Repriza a II - a: 312 chiştoace. În total 475 chiştoace în jurul statuii... aşa numa' să ştiţi", a scris el în 30 martie lângă pozele postate pe pagina de Facebook, după ce a curăţat zona din jurul statuii lui Mihai Viteazu, unde se află şi toneta sa.