Ungurii au vrut să afle dacă viaţa e mai scumpă la ei decât în România. Concluzia e uluitoare

Studiul a fost făcut cu ajutorul Transindex, iar la bază au stat 42 de produse, ale căror preţuri au fost monitorizate în Ungaria în fiecare lună timp de 20 de luni, adică de la sfârşitul lunii ianuarie 2020.

Comparaţia între preţurile din România şi Ungaria, făcută de baza preţurilor practicate de reţeaua germană de supermarketuri Lidl în Budapesta şi Cluj, vine după ce G 7 comparase preţurile din Franţa şi Ungaria, iar rezultatele au arătat că cele din ţara vecină sunt cu mult mai mici. De altfel, jurnaliştii maghiari sunt convinşi că aceleaşi rezultate ar fi şi în cazul unei comparaţii cu Austria sau Marea Britanie.

Până la o astfel de comparaţie, G 7 a analizat preţurile practicate de lanţul de superketuri Lidl în Ungaria şi cele din România. În articol se precizează că, la fel ca în cazul în comparaţiei franco-ungare, în unele cazuri gama de produse Lidl din România şi obiceiurile de cumpărături de la noi diferă de cele din Ungaria în anumite privinţe.

„Metodologia colectării datelor a rămas aceeaşi. Pe scurt: ne uităm întotdeauna la preţuri care nu sunt la produse aflate în promoţie, calculate din preţuri unitare pe kilogram sau pe litru şi, dacă există mai multe produse identice, cumpărăm întotdeauna cele mai ieftine din cantitatea dată, dar indiferent de ambalaj", au explicat maghiarii.

După ce s-au comparat preţurile din reţelele Lidl din cele două ţări, s-a comparat valoarea coşurilor de consum create în acest fel cu salariile medii disponibile în fiecare ţară.

„Din grafic reiese că majoritatea produselor sunt mai ieftine în România, dar oarecum surprinzător, am găsit şi 10 din 35 care costă mai puţin în Ungaria. Adevărat, acest lucru nu mai este valabil în cazul făinii, pentru că în primele zile ale lunii octombrie Lidl Ungaria a crescut preţul cu 25 la sută, iar în cazul ouălor diferenţa este neglijabilă, 0,3 HUF, dar consumatorul maghiar plăteşte mai puţin. pentru celelalte opt produse: lapte ESL, 1,5 lapte UHT, file de piept de pui şi curcan, apă minerală, sare şi brânză gouda.

Cu toate acestea, la prima vedere, se poate prevedea că pentru lista noastră de cumpărături vom plăti mult mai mult la casă în Ungaria decât în ​​România", scriu maghiarii.

O altă întrebare pe care şi-au pus-o autorii a fost în ce măsură reprezintă acest coş de cumpărături o povară pentru o familie de români, respectiv pentru o familie de maghiari. „Acest lucru nu este atât de uşor de stabilit, deoarece ar fi cel mai aproape de realitate dacă am putea compara valorile cu salariul mediu net curent. Cu toate acestea, astfel de date sunt fiabile doar pentru Eurostat pentru cele două ţări, care sunt mediile de anul trecut. Prin urmare, am făcut o corecţie neoficială în calculul nostru: întrucât creşterea salariilor a fost în medie de aproximativ 8% în ambele ţări de anul trecut, am crescut cifrele UE de anul trecut cu 8%. Pe baza acestora, am început calculul nostru din faptul că salariul mediu net de astăzi este de 384 de euro pe lună în România şi de 583 de euro în Ungaria. Dacă le convertim în forinţi şi vedem cât de mult este costul total al achiziţiei, vom obţine rezultatul."

Tot mai bine pentru maghiari

La final, concluzia lor este că în România, la supermarketurile Lidl din România, coşul de cumpărături ar fi cu 10,6%. mai ieftin. Astfel, la un coş pentru care un maghiar plăteşte în Budapesta 40 de euro, un român va plăti 35. Potrivit studiului, legumele şi fructele sunt mai ieftine în Ungaria, în timp ce lactatele şi produsele din carne sunt ceva mai ieftine în România.

Chiar şi aşa, diferenţa când se trage linie este în favoarea vecinilor noştri. Asta pentru că, potrivit sursei citate, ungurii trăiesc mai bine, iar un coş de produse Lidl reprezintă 9.2% din salariul lunar în România faţă de numai 6.8% în Ungaria. Pentru Lidl, reţelele din cele două ţări sunt la fel de profitabile, cu o foarte mică diferenţa pentru Lidl Ungaria. „Pe de altă parte, coşul nostru generează acelaşi venit în lei de 11.720 forinţi pentru filiala din România a Lidl şi 11.934 HUF pentru filiala din Ungaria", concluzionează G 7.