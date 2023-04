Uniunea Europeană interzice secretul salarial: sancțiuni și amenzi pentru companiile care nu respectă regulile

Parlamentul European a votat o Directiva privind transparența salariilor, o directivă prin care nu mai poate exista secret salarial. Noua regulă se aplică firmelor cu peste 100 de angajați.

Noua legislație va cere companiilor din UE cu mai mult de 100 de angajați să dezvăluie informații care le vor permite angajaților să compare salariile și să reclame diferențele existente de remunerare între femei și bărbați.

Dacă în urma analizei acestor date se identifică diferențe mai mari de 5% cu privire la nivelul de remunerare între femei și bărbați, statele membre vor trebui să instituie sancțiuni și amenzi pentru companiile care nu respectă rigorile.

Directiva va asigura, de asemenea, că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au acces la informații cu privire la intervalul de remunerare al posturilor pentru care aplică.

Mai exact, secretul salarial, principala cauză a diferențelor salariale și a abuzurilor angajatorilor, va fi interzis. Directiva protejează însă datele personale ale angajaților, colectarea acestora făcându-se numai la nivel de agregat.

Motivarea directivei constă in eliminarea diferențelor salariale dintre femei și bărbați. In România, această diferență este de doar 3,6%, a doua cea mai mică din Uniunea Europeană, mult sub media de aproape 13%.

Există state membre, precum Austria, cu diferențe salariale de aproape 20% între bărbați si femei.

